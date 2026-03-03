El crimen de un joven venezolano contra una mujer que le alquiló su casa sacude Madrid: «No tenía antecedentes»

El barrio madrileño de Carabanchel (España) amaneció conmocionado este martes, 3 de marzo, tras conocerse el asesinato de una mujer española de 31 años, identificada como Jennifer Sara S.G., a manos de su inquilino, un joven venezolano de 20 años llamado Jonathan Anderson D.A., de 20 años y sin «antecedentes penales».

De acuerdo con lo reseñado por La Vanguardia, el presunto autor, trabajador como repartidor en la zona y conocido por varios vecinos, confesó haber estrangulado a su arrendadora durante una discusión en el apartamento que compartían en la calle Oropéndola.

Según las primeras investigaciones, el conflicto se originó por problemas relacionados con el pago de la mensualidad y la convivencia dentro de la vivienda.

Lo que se detalló, es que la víctima había realquilado una habitación al joven venezolano hace algunos meses, pero la relación entre ambos era tensa.

En el mismo domicilio residían otras dos personas, aunque apenas tenían contacto debido a sus diferentes horarios laborales, lo que dificultaba la convivencia.

CONFESIÓN DEL VENEZOLANO

Según el mismo medio, a primera hora de este lunes, Jonathan Anderson acudió voluntariamente a la comisaría de Carabanchel para confesar el crimen. Allí relató a los agentes que había estrangulado a la mujer tras la fuerte discusión.

En este sentido, la Policía Nacional aclaró que no se trató de un caso de violencia de género, ya que entre víctima y agresor no existía ni había una relación sentimental alguna.

Detallaron, que la discusión, que comenzó en el interior del apartamento el lunes, terminó con la asfixia de la mujer, quien no pudo ser reanimada pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia del 112 y de los agentes que acudieron al lugar.

El crimen se produjo en torno a las 8:30 de la mañana de ese mismo día, momento en que el joven decidió presentarse en la comisaría para admitir lo ocurrido.

Tras la confesión, La Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios se desplazaron al domicilio. Esto, para iniciar las diligencias correspondientes y recabar pruebas que permitan esclarecer todos los detalles del suceso.

Se precisó que, durante varias horas, los agentes realizaron un minucioso trabajo de inspección en la vivienda. Se presume que recogieron indicios y testimonios que ayuden a reconstruir la secuencia de los hechos.

En tanto, el cuerpo de la víctima permaneció en el lugar hasta que un furgón funerario lo trasladó, una vez finalizadas las labores de investigación.