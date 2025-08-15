El caso de Alessandro: Su propia madre y su novia le quitaron la vida de forma espeluznante, así se justificaron

La sociedad italiana está conmocionada por la muerte de Alessandro Vernier, un hombre que murió en manos de su propia madre y su esposa, quienes luego ocultaron el cuerpo en la casa familiar.

El crimen ocurrió el pasado 25 de julio en el municipio de Gemona del Friuli, en la provincia de Údine. No fue hasta el 31 del mismo mes que las autoridades encontraron el cuerpo de Alessandro desmembrado por el abdomen y la cabeza.

De acuerdo a medios internacionales, el 13 de agosto trascendieron detalles de la autopsia del cuerpo de Alessandro. Los forenses determinaron la causa de muerte del joven, además de lo que ocurrió con el cuerpo después.

En primera instancia, las autoridades establecieron que Alessandro fue drogado antes de su muerte. Posteriormente, su madre lo habría atacado con un cuchillo, quitándole la vida, según la principal hipótesis.

CUERPO DE ALESSANDRO

Las autoridades presumen que, una vez concretaron el crimen, las victimarias desmembraron el cuerpo de Alessandro con una sierra. Luego cubrieron las partes en cal, para disminuir el olor a putrefacción, y las depositaron en un contenedor.

«En todos los delitos, la autopsia es una prueba fundamental. Podrán confirmar o desmentir las declaraciones de la señora Venier, aclarando si la muerte fue causada, por ejemplo, por un coma insulínico o por una acción mecánica», dijo la abogada de la esposa de Alessandro.

Las autoridades policiales detuvieron tanto a la madre de Alessandro como a su esposa. Ahora enfrentan cargos por homicidio agravado, premeditación, ocultamiento de un cadáver y comisión del delito en presencia de un menor.

Lorena Vernier, la madre de Alessandro, justificó el crimen como «una medida necesaria». De acuerdo a su testimonio, el hombre ejerció violencia intrafamiliar en contra de ambas, quienes tomaron la decisión de acabar con su vida.