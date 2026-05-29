El abrumador caso de Kenneth, un excocinero que indujo a la muerte a 14 personas con «kits» de consejos

Un canadiense acusado de haber vendido «kits» para quitarse la vida a decenas de personas en todo el mundo se declaró este viernes, 29 de mayo, culpable de 14 cargos de ayuda al suicidio, en un acuerdo que causa polémica porque retiraron las imputaciones de asesinato.

De acuerdo con The Guardia y otros medios, durante una audiencia en un tribunal al norte de Toronto, Kenneth Law, un excocinero de 60 años de edad, admitió su culpabilidad en relación con 14 muertes ocurridas en Canadá, después de que los fiscales confirmaran que ya no intentarán condenarlo por asesinato.

Desde su detención en 2023, han salido a la luz detalles sobre los foros en línea en los que supuestamente aconsejaba a personas en situación de angustia sobre cómo quitarse la vida.

De hecho, se trata de un caso, que ha generado una fuerte indignación pública e impulsado investigaciones en varios países.

¿QUÉ HACÍA EL EXCOCINERO?

Lo que se detalló, es que Law habría enviado paquetes de consejos a cientos de personas en docenas de países. Incluso, también fue investigado por la policía de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Australia y Nueva Zelanda.

En concreto, Law, de quien se precisó es un antiguo ingeniero y cocinero de un hotel de Toronto, gestionaba una serie de sitios web por medio de los cuales vendía sustancias químicas letales a personas vulnerables de todo el mundo.

Para evitar ser detectado, ofrecía otros productos, como salsa picante, para simular que operaba como mayorista de productos para la industria alimentaria.

Asimismo, en los distintivos paquetes plateados advertían que el uso del producto era responsabilidad exclusiva del usuario.

También las autoridades indicaron que vendía parafernalia para el suicidio y proporcionaba instrucciones detalladas sobre su uso.

Los investigadores, afirmaron, que Law envió hasta 1.209 paquetes a personas en 41 países antes de que sus sitios web fueran clausurados.

Dada la gravedad de sus acciones, es por ello, que la noticia de que no será juzgado por asesinato en Canadá supuso una decepción para algunas familias de las víctimas.

La sentencia de Law se conocerá en una audiencia que tendrá lugar probablemente en septiembre, cuando la corte oirá además declaraciones relacionadas con las víctimas.

ALGUNOS DE LOS CASOS

En un caso particularmente desgarrador, un joven fue oído por su familia vomitando y suplicó ayuda a sus padres. Esto, después de decirles que había ingerido una sustancia tóxica. Posiblemente, bajo las instrucciones de Law.

En otro caso, un hombre de 29 años llamó él mismo al 911 pidiendo ayuda médica. Dijo haber ingerido una sustancia tóxica, y expresó: «Por favor, voy a morir pronto», y luego rompió a llorar.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, perdió el conocimiento y tenía dificultad para respirar, y fue declarado muerto en el hospital.