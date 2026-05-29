Una muerte violenta: Los escalofriantes detalles que reveló la autopsia de Yulixa Toloza

Desde su desaparición se pensó que Yulixa Toloza murió a causa de negligencia en un procedimiento médico. Sin embargo, este dantesco caso ha vuelto a dar un giro de 180 grados y tras la necropsia que le realizaron se dio a conocer de que tuvo una muerte violenta.

Medicinal Legal de Colombia aseguró que su cuerpo presentaba fracturas y heridas con arma blanca y calificaron su muerte como «violenta-homicidio».

La venezolana María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético clandestino Beauty Laser en Bogotá, había confesado días atrás que la víctima aún estaba viva al momento en el que la montaron en una camioneta para deshacerse de ella. En este sentido, había dicho que murió en el vehículo sin dar mayores detalles. Ahora, según un documento al que accedió el medio colombiano La FM, las autoridades señalaron que el cuerpo de Yulixa Toloza «presentaba graves lesiones internas, fracturas, heridas con arma blanca y complicaciones asociadas al procedimiento estético al que fue sometida». LEA TAMBIÉN: LOS COMENTARIOS DE IRIS VARELA SOBRE «LAS ELECCIONES» EN EL PAÍS Y LA «TRAICIÓN» A MADURO QUE SE VIRALIZAN EN REDES Medicina Legal detalló que los arcos costales izquierdos de Yulixa Tooza presentaban fractura del 2 al 8, mientras que del lado derecho del 2 al 7, evidenciando un trauma severo físico. Asimismo, precisaron que Yulixa tenía hematomas en el tejido graso del dorso, lesiones profundas en la región lumbar y hematomas paravertebrales bilaterales.

También se evidenciaron lesiones en el cuello y al menos 11 heridas con arma blanca. Cuatro de ellas estaban en la región anterior del cuerpo y siete en la posterior.

Las lesiones se encontraban en abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, zona sacra y glúteos.

El informe concluye que la víctima murió tras una extensa «disección hemorrágica».

Cabe destacar que por este caso aún sigue prófugo alías «Leo» un supuesto anestesiólogo cubano, quien sacó a Yulixa de su habitación, cuando aun estaba con vida y la arrastró hasta el vehículo donde terminó muriendo.

Detenidos por este caso: