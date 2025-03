EEUU denunció que buques de Venezuela «amenazan» unidad de ExxonMobil en aguas de Guyana, advierten consecuencias

La Embajada virtual de EEUU para Venezuela denunció este sábado que buques navales del país caribeño «amenazan» una unidad flotante de ExxonMobil en aguas administradas por Guyana, por lo que consideraron tal situación como una «provocación».

En su cuenta de X (antiguo Twitter), el cuerpo diplomático estadounidense tildó de inaceptable lo sucedido.

«Buques navales venezolanos amenazan la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) de ExxonMobil. (Esto) es inaceptable y una clara violación del territorio marítimo internacionalmente reconocido de Guyana», dijo EEUU.

Luego, señalaron que cualquier «provocación adicional» resultará en «consecuencias para el régimen de Maduro». «Los Estados Unidos reafirma su apoyo a la integridad territorial de Guyana y al laudo arbitral de 1899», finalizaron.

Por su parte Irfaan Ali, presidente de Guyana, reaccionó a la tensa situación, aseverando que su país está «firmemente comprometido con el imperio del derecho internacional, con la resolución pacífica de controversias y con el poder de la diplomacia».

Sin embargo, aclaró que por ello no hay que dejarse engañar. «Fortalecida por las fuertes voces y el decidido apoyo de nuestros socios internacionales, Guyana no permitirá que Maduro y Venezuela amenacen o violen nuestra soberanía e integridad territorial».

«Agradecemos enormemente la solidaridad internacional y el apoyo inquebrantable que nos han brindado nuestros socios internacionales en este asunto. Seguiremos en estrecho contacto con nuestros socios para proteger los intereses de Guyana y mantener la paz en nuestra región», puntualizó Ali.

Guyana is firmly committed to the rule of international law, to peaceful resolution of controversies, and to the power of diplomacy.

But, make no mistake of it: fortified by the strong voices and resolute support of our international partners, Guyana will not allow Maduro and… pic.twitter.com/6gUkorrdB7

— President Dr Irfaan Ali (@presidentaligy) March 1, 2025