Diputados y políticos europeos dicen: «No a la guerra contra Venezuela»

Un grupo de diputados y políticos europeos se pronunció en contra de una «guerra contra Venezuela», en medio de la escalada con Estados Unidos. El gobierno de Maduro agradeció el respaldo y acompañó la solicitud.

El documento, firmado por numerosos españoles, alertó de una «inminente amenaza e intervención militar estadounidense contra Venezuela». Incluso, sostuvo que el «preludio de la invasión ya está en marcha».

«Este escalamiento no es una anomalía; es simplemente el último intento de Estados Unidos de amenazar y socavar la soberanía de las naciones de América Latina y el Caribe», agregaron los firmantes.

De igual forma, consideraron que las acusaciones de «narcoterrorismo» en Venezuela no son más que una «excusa para la intervención». «(Donald) Trump celebra ataques letales contra pescadores pacíficos arbitrariamente etiquetados como traficantes», agregó.

«Por ello, condenamos en los términos más enérgicos la escalada militar contra Venezuela. Llamamos a las fuerzas progresistas de toda Europa a erigirse junto al pueblo venezolano», añadieron en el documento.

GOBIERNO AGRADECE

El canciller, Yván Gil, se pronunció en sus redes sociales y agradeció el respaldo de los dirigentes europeos a Venezuela. «Saludamos esta demostración de solidaridad hacia nuestro pueblo y su inalienable derecho a construir un futuro de autodeterminación», dijo.

«Parlamentarios y líderes políticos de toda Europa llaman a cesar las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela y a poner fin a la escalada militar en el Caribe, que amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestros pueblos», agregó.

El pronunciamiento de los europeos se dio cuando Estados Unidos refuerza el despliegue en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».