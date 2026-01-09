Copa anunció fecha de reanudación de vuelos a Caracas ante «mejora de condiciones operativas»

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció este jueves la reanudación de vuelos hacia Caracas, luego de que la ruta pasó varias semanas suspendida por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Copa Airlines emitió un comunicado en su cuenta de X (Twitter) brindando detalles sobre la ruta a Caracas. Después de que estableció una ruta a Maracaibo, en el estado Zulia, ahora volverán las operaciones hacia la ciudad capital.

«Informamos que, tras la mejora de las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, en Venezuela, se reiniciarán los vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas a partir del martes, 13 de enero», expuso Copa.

La aerolínea precisó que esta ruta tendrá una frecuencia diaria. De acuerdo a los datos de Copa Airlines, el vuelo aterrizará en Maiquetía a las 12:22 del mediodía y despegará hacia Panamá a las 1:32 de la tarde.

SEGUNDA FRECUENCIA DE COPA

De igual forma, Copa confirmó que desde el viernes, 16 de enero, se reiniciará el segundo vuelo de la aerolínea. «Pasará a operar con frecuencia diaria a partir del 20 de febrero», acotó.

«Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Venezuela a mantenerse informados a través de los canales oficiales», concluyó Copa, que no aclaró cuántos días a la semana se hará el segundo vuelo.

El anuncio de Copa Airlines se dio luego de que la ruta Panamá-Caracas permaneciera suspendida por más de un mes. Producto de las operaciones militares cerca de las costas venezolanas, la aerolínea dijo que no había condiciones de seguridad para continuar los vuelos.

