El Gobierno de Colombia inició esta semana un plan para controlar la población de hipopótamos que habita en Antioquia, comenzando con la eutanasia de 10 ejemplares considerados altamente agresivos y peligrosos para las comunidades cercanas.

Según explicó el director de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), Javier Valencia, estos hipopótamos «están poniendo en peligro la vida de las personas por un factor de agresividad más alto que los demás».

La historia se remonta a la década de 1980, cuando el narcotraficante Pablo Escobar introdujo ilegalmente cuatro hipopótamos africanos en su zoológico privado de la Hacienda Nápoles. Tras su muerte, los animales permanecieron en la zona y comenzaron a reproducirse sin depredadores naturales, hasta alcanzar una población estimada de 260 ejemplares.

Con el paso de los años, estos animales se expandieron por la cuenca del río Magdalena, alterando los ecosistemas acuáticos y poniendo en riesgo tanto a especies nativas como a las comunidades locales.

ESPECIE INVASORA DESDE 2022

Aunque las autoridades han intentado controlar su reproducción mediante esterilizaciones y han evaluado posibles traslados, los altos costos y las dificultades logísticas han limitado estas alternativas.

Colombia declaró a los hipopótamos especie invasora en 2022 y, según las proyecciones oficiales, su población podría superar los 1.000 ejemplares para 2035 si no se toman medidas.

La decisión de aplicarles la eutanasia ha generado controversia entre especialistas ambientales, que advierten sobre el impacto ecológico de su expansión, y organizaciones defensoras de animales, que consideran necesario priorizar métodos de control no letales.