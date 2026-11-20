Organismos de emergencias rescataron a un pequeño perro que cayó en un pozo en el estado de Minas Gerais, en Brasil. El operativo fue grabado y las imágenes se viralizaron en cuestión de horas.

Los hechos se dieron en la tarde del miércoles, 18 de noviembre, en una obra residencial del barrio Jardim Europa, en la localidad de Uberlândia. En circunstancias que hasta el momento son poco claras, el perro cayó en el interior de una excavación de tres metros de profundidad.

Obreros y habitantes de la zona escucharon los aullidos del perro desde el interior del agujero, destinado para los cimientos de una vivienda. El Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais se encargó del caso.

Efectivos del 5.º Batallón de Bomberos se desplazaron hasta la escena y pusieron en marcha un operativo de rescate. En tal sentido, bajaron hasta el animal, lo amarraron a una soga y luego lo llevaron hasta la superficie.

PERRO FUERA DE PELIGRO

En un video del rescate se puede ver que el perro sube a la superficie y mueve la cola de inmediato, disfrutando de sus primeros momentos de libertad. Aunque estaba lleno de tierra, el animal parece estar bien de salud.

De acuerdo a medios internacionales, el perro no sufrió heridas y tan solo estaba cubierto de polvo y tierra. Tras el heroico rescate, el animal fue evaluado por veterinarios y luego devuelto a su dueño.

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«Salvamos al perrito. El dueño de la mascota se puso muy feliz», dijo el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de X (Twitter). El video del rescate se viralizó en redes sociales y cuenta con cientos de miles de reproducciones en distintas plataformas.