«Conocemos sus ganas de salir adelante»: Bukele condecoró a rescatistas de El Salvador tras misión en Venezuela

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, condecoró a los rescatistas que estuvieron en Venezuela, así como al equipo de logística por el trabajo que hicieron tras los terremotos del 24 de junio.

«Nosotros no somos el país más rico, el más grande, con más recursos o con más población, pero sí queríamos ayudar, y como da el que quiere y como ayuda el que quiere, ayudamos y la gente lo vio y la gente lo agradeció y al día de hoy todavía seguimos recibiendo agradecimiento de todas estas personas», comentó durante el acto.

«Los pueblos hermanos como los venezolanos no están presentes únicamente cuando es hora de alegría o de bonanza, sino que están presentes sobre todo cuando hay problemas, cuando la tierra tiembla, cuando las cosas se ponen feas. Ahí es donde se necesita saber que uno tiene un hermano que nos va a brindar una mano que nos va a sacar adelante», añadió Bukele.

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Condecoración al contingente de ayuda humanitaria enviado a Venezuela pic.twitter.com/Amt4ohYLc4 — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 30, 2026

Asimismo, destacó los valores y dedicación de los venezolanos. «En el gobierno tenemos a muchos venezolanos que trabajan con nosotros y que han trabajado muchos años ya. Y nosotros conocemos de primera mano la tenacidad, la fortaleza, la resiliencia, la adaptabilidad y las ganas de salir adelante de ese pueblo. Y sabemos que así es allá también. No solo porque ellos aportan en nuestro país, en todos los rubros, en los hospitales, en las instituciones, sino que además sabemos que lo hacen ellos allá y lo vimos».

«Vimos como muchos con sus propias manos ayudaban a sacar a sus parientes de los escombros. Vimos como muchos llegaron hasta a cortarle el pelo a unos rescatistas salvadoreños porque trataban de dar lo que podían y si lo que podían dar era algo de comida, ayudarnos, de hecho hubo 270 voluntarios venezolanos que colaboraron con la misión. Ellos no están acá para que los podamos condecorar, pero estuvieron trabajando mano a mano, hombro a hombro con ustedes. A todos ellos, les mandamos también un gran abrazo desde El Salvador. Gracias por habernos ayudado a poder ayudar a su pueblo», concluyó.