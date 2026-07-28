Cometió un crimen en Ecuador que se hizo viral en redes sociales y lo atraparon en Carabobo tras meses escondiéndose

El venezolano Johervy Javier Márquez Serradez, quien fue acusado del asesinato del futbolista Mario Pineida y su pareja en Ecuador, habría sido detenido la semana pasada en el estado Carabobo.

Pineida, jugador del club Barcelona SC de Ecuador, fue acribillado a las afueras de un negocio en Guayaquil el 17 de diciembre de 2025. En el ataque también murió su pareja, Gisella Fernández.

Medio año después del crimen, las autoridades ecuatorianas confirmaron la captura de Márquez. Se trata de uno de una persona que habría jugado un papel clave en la planificación del ataque.

De acuerdo al medio ecuatoriano Primicias, Márquez resultó detenido el pasado 23 de julio gracias a una alerta roja de Interpol. A esto se sumó que mantenía «vigente un requerimiento emitido por la Unidad Judicial Penal Norte» de Guayaquil.

EXTRADICIÓN DE MÁRQUEZ

La Fiscalía ecuatoriana determinó que el venezolano formó parte del crimen. «Como resultado de las investigaciones, las autoridades ecuatorianas identificaron como uno de los principales sospechosos del hecho a Márquez», dijo una fuente.

Aparentemente, Márquez permanece detenido en Caracas mientras que Ecuador entrega los documentos para tramitar su extradición. Las autoridades de ese país tienen cinco días para presentar la solicitud o el sospechoso podría recuperar su libertad.

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En enero de este año, Márquez negó su participación y afirmó que estaba fuera de Ecuador cuando ocurrió el crimen. Sin embargo, el sujeto no compareció ante los tribunales e incumplió las medidas cautelares. Permaneció prófugo desde febrero.

La justicia ecuatoriana llamó en abril a juicio a Márquez y otros dos sospechosos. Las autoridades tendrían en su poder conversaciones, testimonios y reportes forenses que vinculan a los tres sujetos con el asesinato de Pineida.