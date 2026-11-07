CONMOCIÓN EN CHILE: Choque múltiple que incluyó un autobús de pasajeros, dejó 12 fallecidos y 13 heridos

Al menos 12 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en Chile este sábado tras el choque frontal entre un camión, un autobús de pasajeros del transporte público y un automóvil en una carretera de la región costera de Valparaíso, informaron las autoridades del país austral.

El accidente ocurrió esta mañana en la ruta 66, a la altura de Atalaya en Valparaíso, a unos 120 km al noroeste de la capital Santiago.

«Hasta el momento, el reporte oficial registra 12 personas fallecidas y 13 heridos”, dijo a la prensa el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

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Según el comandante de Bomberos César Carreño, el impacto entre el camión y el autobús fue frontal-lateral, y afectó principalmente a los conductores y a los pasajeros que viajaban en los primeros asientos del transporte de pasajeros.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños del fuerte impacto en los tres vehículos.

La policía y bomberos trasladaron a los heridos al hospital de Valparaíso.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la policía de Chile investiga las causas del accidente.

CON INFORMACIÓN DE AFP