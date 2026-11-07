Familia de argentino detenido en Venezuela entregó carta al papa León XIV para hacerle esta petición

La familia de Germán Giuliani, el ciudadano argentino que permanece bajo custodia en Venezuela desde el 22 de mayo de 2025, recurrió al papa León XIV, que actualmente se encuentra en Uruguay, al entregarle una carta en la que le solicitan que exija su pronta liberación y que también exponga la gravedad del caso ante el mundo.

Vanesa Giuliani, hermana del detenido, confirmó la noticia este viernes 6 de noviembre a través de su cuenta en la red social X (Twitter). «¡Llegamos al papa, gracias!», escribió al compartir las imágenes que documentan el momento en que entregaron el escrito al máximo pontífice.

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Los allegados aprovecharon la visita del papa a Uruguay, punto inicial de su gira pastoral por Latinoamérica que contempla paradas en Argentina y Perú, para hacerle llegar el documento en mano.

En la misiva, los parientes explicaron con detalle la situación del argentino, quien lleva más de un año en prisión. Reclamaron el respeto a sus derechos, defendieron su inocencia de todas las acusaciones y destacaron su trabajo pastoral en la diócesis de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Llegamos al Papa ,gracias !!! pic.twitter.com/uEEdU36baw — Vanesa Giuliani (@Lucia65247437) November 6, 2026

El líder de la Iglesia católica recibió la carta y escuchó una breve síntesis de los hechos. Al conocer lo que ocurre con el argentino, reaccionó con asombro y manifestó: «¡Es tremendo!».

La familia de Giuliani intenta captar la atención de la comunidad internacional y de otros gobiernos. En ese sentido, recordaron que el Gobierno venezolano ha mantenido cautivos a otros ciudadanos trasandinos, como ocurrió con el gendarme Nahuel Gallo, quien también requirió gestiones diplomáticas para obtener su libertad.

Con esta acción, la familia Giuliani impulsa una nueva estrategia para posicionar el caso en la agenda global. Así, confían en que la mediación y el respaldo de la Santa Sede impidan que la causa quede en el olvido y aceleren el retorno del hoy detenido a su país.