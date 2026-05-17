CONFUSIÓN EN EL AIRE: Pasajero mordió a miembro de la tripulación del avión en el que viajaba por este insólito motivo

Momentos impactantes vivieron los pasajeros de un avión proveniente de Australia con destino a Texas, EEUU, luego de que un pasajero presuntamente ebrio o bajo efectos de narcóticos mordió a un integrante de la tripulación, lo que generó que el avión fuese desviado a Tahití.

Según reportó The New York Post, se filtraron imágenes impactantes que captaron el incidente dramático en pleno vuelo internacional de Qantas. El medio estadounidense indicó que el hombre fue expulsado del avión.

Se conoció que, tras el incidente, desviaron el vuelo de Qantas a Tahití. El mismo iba con destino a Dallas y había partido desde Melbourne el viernes 15 de mayo.

En Tahití entregaron al pasajero beligerante a la policía local y se le prohibió volar con la aerolínea.

GRABARON UN VIDEO

En un video grabado supuestamente desde la primera fila, aparece el pasajero en cuestión. El material fue subido a las redes sociales por el comediante Mike Goldstein. Allí se puede ver al hombre saliendo tambaleándose del baño mientras aún se abrocha el cinturón.

Tras preguntarle a una azafata si había fumado marihuana, el pasajero continuó insultando al personal y a los demás pasajeros.

“Necesitamos que se comporte bien”, dice el empleado de Qantas. “Hermano, estaba a punto de salir a fumar un cigarrillo”, se oye decir al pasajero. “Suéltame esa llave de muñeca otra vez, o habrá problemas”, agregó.

Posteriormente, se mostraron imágenes de la policía tahitiana subiendo a bordo. Luego la cámara giró hacia el pasillo y mostró al hombre boca abajo en el suelo, mientras lo inmovilizaban. inmovilizado.

Aunque la versión señala que el sujeto mordió a un integrante de la tripulación, las imágenes no muestran ninguna supuesta mordedura.

Según informó el Sydney Morning Herald, el pasajero no es de nacionalidad australiana.

“La seguridad de nuestros clientes y nuestra tripulación es nuestra máxima prioridad, y no toleramos ningún comportamiento perturbador o amenazante en nuestros vuelos”, declaró un portavoz de Qantas.

Tras el incidente, el avión repostó combustible y aterrizó en Texas con unas horas de retraso.