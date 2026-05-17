Horror en España: Tiroteo en plena calle dejó una víctima mortal en Barcelona, atacante huyó del sitio

Un atacante tiroteó el sábado a un hombre en plena calle de Barcelona, España, quitándole la vida de inmediato, para después huir de la escena del crimen con rumbo desconocido.

El hecho ocurrió en la calle Minería, ubicada en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. El atacante disparó a quemarropa contra la víctima y escapó rápidamente del lugar, por lo que los Mossos d’Esquadra (La Policía de Cataluña) desplegaron un gran operativo para localizarlo.

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De acuerdo con medios españoles, el fallecido acumulaba diversos antecedentes policiales por delitos contra la salud pública en su historial. Varios ciudadanos intentaron auxiliar al hombre herido de gravedad sobre la acera, pero los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) solo pudieron certificar el fallecimiento al llegar a la escena.

En ese sentido, efectivos de la policía científica recogieron los casquillos de las balas disparadas sobre el asfalto para analizarlos en el laboratorio. Al mismo tiempo, los agentes de los Mossos d’Esquadra tomaron declaraciones a los testigos presenciales de la zona, mientras la División de Investigación Criminal (DIC) asumió el caso bajo secreto judicial.

SEGUNDO TIROTEO MORTAL EN BARCELONA EN UN MES

Este crimen representa el segundo tiroteo mortal que sacude a Barcelona en el periodo de un mes. El pasado 14 de abril, otro atacante propinó varios disparos por la espalda a un hombre que comía junto a su mujer y su hija en una terraza de Poblenou.

El agresor efectuó varios disparos, algunos de los cuales impactaron en el cuello, dejándolo en estado crítico en plena vía pública. Los testigos alertaron rápido a las emergencias, quienes trasladaron al herido de urgencia al Hospital del Mar, donde ingresó en estado crítico y falleció días después.