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Latam tendrá vuelo directo desde Chile a Caracas, esta es la fecha en la comenzará a operar

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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Latam

Latam Airlines anunció que a partir del 3 de enero de 2027 operará la ruta directa entre Santiago de Chile y Caracas con cuatro vuelos a la semana, específicamente los días lunes, miércoles, viernes y domingo.

«La ruta directa entre Santiago y Caracas permitirá fortalecer la conectividad entre Chile y Venezuela, ampliando las alternativas de viaje entre ambos países», indicó la compañía en nota de prensa.

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La aerolínea tiene previsto transportar más de 50.000 pasajeros durante su primer año. Los vuelos tendrán una duración estimada de seis horas y 40 minutos y será operada con aviones A320neo.

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«Estamos fortaleciendo la conectividad de Venezuela con nuestros principales hubs en Sudamérica. A la operación que ya conecta Caracas con Bogotá se suma ahora la ruta directa con Santiago, ampliando las alternativas de viaje para nuestros pasajeros y reforzando la integración de Venezuela con la red de Latam», señaló Juan José Tohá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la compañía.

EFE/ Alberto Valdés

Los A320neo tienen capacidad para 174 pasajeros distribuidos en 12 Economy Premium y 162 Economy. La ruta tiene previsto comenzar a operar de acuerdo al siguiente itinerario:

El vuelo LA644 partirá de Santiago a las 2:30 p.m. y llegará a Caracas a las 8:10 p.m., mientras que el LA645 despegará de la capital venezolana a las 10:30 p.m. para aterrizar en Santiago a las 06:00 a.m. del día siguiente.

Los pasajeros podrán adquirir sus boletos a través de todos los canales de Latam y agencias de viaje en los próximos días.

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