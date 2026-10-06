Latam tendrá vuelo directo desde Chile a Caracas, esta es la fecha en la comenzará a operar

Latam Airlines anunció que a partir del 3 de enero de 2027 operará la ruta directa entre Santiago de Chile y Caracas con cuatro vuelos a la semana, específicamente los días lunes, miércoles, viernes y domingo.

«La ruta directa entre Santiago y Caracas permitirá fortalecer la conectividad entre Chile y Venezuela, ampliando las alternativas de viaje entre ambos países», indicó la compañía en nota de prensa.

La aerolínea tiene previsto transportar más de 50.000 pasajeros durante su primer año. Los vuelos tendrán una duración estimada de seis horas y 40 minutos y será operada con aviones A320neo.

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«Estamos fortaleciendo la conectividad de Venezuela con nuestros principales hubs en Sudamérica. A la operación que ya conecta Caracas con Bogotá se suma ahora la ruta directa con Santiago, ampliando las alternativas de viaje para nuestros pasajeros y reforzando la integración de Venezuela con la red de Latam», señaló Juan José Tohá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la compañía.

Los A320neo tienen capacidad para 174 pasajeros distribuidos en 12 Economy Premium y 162 Economy. La ruta tiene previsto comenzar a operar de acuerdo al siguiente itinerario:

El vuelo LA644 partirá de Santiago a las 2:30 p.m. y llegará a Caracas a las 8:10 p.m., mientras que el LA645 despegará de la capital venezolana a las 10:30 p.m. para aterrizar en Santiago a las 06:00 a.m. del día siguiente.

Los pasajeros podrán adquirir sus boletos a través de todos los canales de Latam y agencias de viaje en los próximos días.