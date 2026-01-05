Colombia activa puntos de atención en la frontera: flujo migratorio se mantiene en «semáforo verde»

El ministro de Igualdad de Colombia, Juan Carlos Florián, informó de la activación de varios puntos de atención en la frontera con Venezuela, en medio de la crisis desatada por la captura de Nicolás Maduro y el bombardeo de Estados Unidos al país.

Florián se desplazó a la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, el pasado sábado, 3 de enero. Apenas horas después del ataque estadounidense, instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) del Plan Frontera.

«Hemos puesto en marcha un convenio que nos permitirá contar con 19 Centros Intégrate en todo el territorio nacional. Especialmente se ha priorizado la atención en zona fronteriza», dijo Florián.

El ministro aseguró que buscan organizar los posibles flujos migratorios ante la escalada en Venezuela. Así pues, Florián precisó que suministrarán servicios como salud, agua, alimentos y alojamiento temporal para migrantes y colombianos retornados.

«A través de estos Centros atendemos de manera integral a las personas migrantes desde la seguridad alimentaria, el acceso a la educación, a la formación y el trabajo y a la prevención de violencias basadas en género, a la discriminación y la xenofobia», dijo.

FLORIÁN SOBRE LA FRONTERA

En ese operativo han participado Migración Colombia, el gobierno departamental, Cancillería y el Ministerio de Defensa. A pesar de la crisis, Florián aseguró a la agencia EFE que hay «normalización de las fronteras».

El gobierno colombiano, de acuerdo a Florián, prepara una serie de medidas ante cualquier crisis migratoria en la zona. Igualmente, subrayó que el flujo migratorio se mantiene en «semáforo verde».

Gustavo Petro, presidente de Colombia, calificó de «secuestro» la captura de Maduro y tachó de «aberrante» el operativo estadounidense. «Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe», dijo.