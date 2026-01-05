Embajador de Venezuela denuncia «violación flagrante» de carta de la ONU y exige liberación de Maduro

(EFE).- El embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad la «violación flagrante» de la carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y reivindicó el respeto a la inmunidad, la liberación y retorno de Nicolás Maduro.

«Solicitamos primero que se exija al Gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela», dijo Moncada en una sesión de emergencia del máximo organismo de la ONU.

También exigió a los países miembros una condena «inequívoca» del uso de la fuerza contra Venezuela, la reafirmación del principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la misma, y la adopción de medidas para la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional.

El diplomático acusó a EE.UU. de un «ataque armado ilegítimo carente de toda justificación jurídica», que implicó «bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro» de Maduro el 3 de enero, «fecha de profunda gravedad histórica» para el mundo.

#EnVivo Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU, calificó la incursión de EE. UU. del 3 de enero como una violación a la Carta de la ONU, los derechos humanos y la inmunidad del presidente Maduro Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/0EfSC2daso — Canal N (@canalN_) January 5, 2026

Concretamente, Moncada denunció la violación del principio de igualdad soberana, de la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política, así como de los convenios de Ginebra y el derecho internacional de los derechos humanos, y atribuyó particular gravedad al «secuestro» de Maduro.

«Permitir que tales actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva», agregó el embajador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SECRETARIO GENERAL DE LA ONU PIDE QUE SE RESPETE EL DERECHO INTERNACIONAL TRAS LA ACCIÓN MILITAR EN VENEZUELA

Moncada consideró «elemento central de la agresión» las «riquezas naturales, el petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica» de Venezuela, y equiparó la acción a «las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo».

«Si el secuestro de un jefe de Estado en el bombardeo de un país soberano, y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas, se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador: el derecho es opcional y la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales», sostuvo.

Concluyó el representante en Nueva York con una llamada al diálogo y la paz, y envió un mensaje de «serenidad, confianza y esperanza», afirmando que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez está siendo investida presidenta, y asegurando que «sus instituciones funcionan con normalidad».

«Confiamos en que este consejo de seguridad sabrá estar a la altura del momento histórico y elegirá el camino de la legalidad, la responsabilidad colectiva y la paz», declaró.

EFE