Chilena acabó con la vida de su novio venezolano, lo que hizo con el cuerpo fue espeluznante

Organismos de seguridad en Chile detuvieron esta semana a una mujer por el brutal homicidio ocurrido en octubre de 2024 en contra de un venezolano, al que descuartizó, quemó y posteriormente enterró en un sitio baldío en el sector de Iquique.

La primera denuncia ocurrió en noviembre luego de que el hombre de 26 años en situación de calle desapareciera por varias semanas. De acuerdo con las personas que pusieron la denuncia, el venezolano tenía problemas con las drogas.

Luego de recoger los testimonios de al menos nueve personas, la mayoría señalaron a una mujer, pareja de la víctima, como autora del crimen. Al menos uno de los testigos afirmó que la mujer junto a otros sujetos habría dado muerte violenta al hombre y posteriormente lo habría enterrado en un terreno ubicado en la intersección de Avenida Circunvalación con calle Sotomayor.

LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN CONTRA EL VENEZOLANO

Con estas declaraciones en febrero de 2025, los investigadores se trasladaron al sitio y encontraron los restos del venezolano con ayuda de una máquina de excavación. Los restos presentaban fracturas e indicios de combustión perimortem, es decir, ocurrida alrededor del momento de la muerte.

Con todas las pruebas señalaron como principal sospechosa a C.G.F.M., de nacionalidad chilena, con antecedentes penales por diversos delitos. No obstante, la investigación continuó durante todos estos meses hasta que concretaron la detención este martes.

La mujer enfrenta cargos por homicidio calificado, considerando las agravantes de ensañamiento, premeditación y violencia intrafamiliar.

Los investigadores señalaron que aún falta por identificar a los cómplices del crimen. No obstante, señalaron que entre todos inmovilizaron, golpearon y quemaron a la víctima, quien en ese momento era su pareja sentimental. Luego de asesinarlo, lo enterraron en el mismo lugar.