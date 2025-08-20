Mundo

Chilena acabó con la vida de su novio venezolano, lo que hizo con el cuerpo fue espeluznante

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Chilena

Organismos de seguridad en Chile detuvieron esta semana a una mujer por el brutal homicidio ocurrido en octubre de 2024 en contra de un venezolano, al que descuartizó, quemó y posteriormente enterró en un sitio baldío en el sector de Iquique.

Tabla de Contenido

La primera denuncia ocurrió en noviembre luego de que el hombre de 26 años en situación de calle desapareciera por varias semanas. De acuerdo con las personas que pusieron la denuncia, el venezolano tenía problemas con las drogas.

Leer Más

Chile no descarta móvil político en caso del exmilitar Ronald Ojeda y revela quién habría liderado el secuestro
Revelan nuevos detalles del asesinato que ocurrió en Macarao en plena fiesta y el presunto policía involucrado
Dejan en libertad al hombre que agredió sexualmente a una reportera en España: La juez determinó que «no hay riesgo ni violencia»

Luego de recoger los testimonios de al menos nueve personas, la mayoría señalaron a una mujer, pareja de la víctima, como autora del crimen. Al menos uno de los testigos afirmó que la mujer junto a otros sujetos habría dado muerte violenta al hombre y posteriormente lo habría enterrado en un terreno ubicado en la intersección de Avenida Circunvalación con calle Sotomayor.

LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN CONTRA EL VENEZOLANO

Con estas declaraciones en febrero de 2025, los investigadores se trasladaron al sitio y encontraron los restos del venezolano con ayuda de una máquina de excavación. Los restos presentaban fracturas e indicios de combustión perimortem, es decir, ocurrida alrededor del momento de la muerte.

Con todas las pruebas señalaron como principal sospechosa a C.G.F.M., de nacionalidad chilena, con antecedentes penales por diversos delitos. No obstante, la investigación continuó durante todos estos meses hasta que concretaron la detención este martes.

LEA TAMBIÉN: APRUEBAN EXTRADICIÓN HACIA CHILE DE SICARIO DEL TREN DE ARAGUA, FUE DETENIDO EN COLOMBIA

La mujer enfrenta cargos por homicidio calificado, considerando las agravantes de ensañamiento, premeditación y violencia intrafamiliar.

Los investigadores señalaron que aún falta por identificar a los cómplices del crimen. No obstante, señalaron que entre todos inmovilizaron, golpearon y quemaron a la víctima, quien en ese momento era su pareja sentimental. Luego de asesinarlo, lo enterraron en el mismo lugar.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Venezuela está lista para la Copa América de Béisbol 2025, estas son las sedes y grupos
Deportes
Díaz
Las polémicas declaraciones de Tania Díaz: «Nos vamos a comer a los mercenarios que se atrevan a pisar esta patria»
Venezuela
«Usar esta banda es un honor»: Miss Palestina competirá por primera vez en Miss Universo
Caraota Show