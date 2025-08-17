Cayó en Colombia el venezolano que había sido liberado por error en Chile, este fue el detalle que llevó a su captura

Un operativo especial entre Carabineros de Chile y la Policía Nacional de Colombia permitió detener en Barrancabermeja, Santander del vecino país, al sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los miembros del Tren de Aragua más buscados en el país austral luego de que en julio protagonizara un escándalo al quedar en libertad «por error».

El venezolano estaba prófugo de la justicia desde julio, luego de que una serie de errores de parte de una jueza permitieran que saliera libre tras un arresto. El sospechoso aprovechó el desconcierto para abandonar el país y eludir a las autoridades por un mes. Sin embargo, un tatuaje en su mano permitió su detención.

A Mejía se le requería por el delito de homicidio calificado. Por eso, la operación se materializó por medio de la Oficina de Interpol, en el marco de un programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado.

El cabecilla del Tren de Aragua contaba con circular roja y un amplio expediente delictivo. En su historial, destacaba al asesinato del prestamista José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, el cual tuvo lugar el 19 de junio en Ñuñoa, Chile. Ese hecho lo llevó a la cárcel y se le liberó por equivocación.

#Mundo | Un operativo especial entre Carabineros de Chile y la Policía de Colombia permitió detener en Barrancabermeja, Santander, al sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los miembros del Tren de Aragua. 📹 Video: @laterceracomhttps://t.co/WUlwgkawpD pic.twitter.com/DDDbgLHQCH — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 17, 2025

El venezolano quedó a disposición de la Fiscalía General de Colombia para dar seguimiento al respectivo trámite diplomático y concretar su extradición.

«Gracias a los directores de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, y de Carabineros de Chile, general director Marcelo Araya Zapata, por su reconocimiento a la labor de la Policía Nacional de Colombia, con el compromiso de seguir trabajando juntos contra el crimen organizado», aseguró en X (Twitter) el general Carlos Fernando Triana, director del organismo policial colombiano.

ALERTA INTERNACIONAL POR ALBERTO CARLOS MEJÍA HERNÁNDEZ

El 18 del mes pasado, el Ministerio Público de Chile difundió una alerta de búsqueda internacional contra el joven de solo 18 años. En un principio, se creyó que respondía al nombre de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, reseñó El Tiempo.

No obstante, tras la recolección de huellas y el cruce de información con Interpol, se determinó que dicho nombre era solo un seudónimo y que su verdadero nombre es Alberto Carlos Mejía Hernández.

Esa confusión fue la que le permitió salir libre por error y poder escapar de las autoridades, siendo capturado nuevamente.