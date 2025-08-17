Filtran emotiva carta que Melania Trump envió a Putin instándolo a poner fin «de un plumazo» a la guerra en Ucrania

La primera dama de los Estados Unidos (EEUU), Melania Trump, envió una carta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, instándolo a poner fin «de un plumazo» a la guerra en Ucrania, que inició en febrero de 2022.

La misiva se la envió Melania a Putin con su esposo, Donald Trump, quien sostuvo un histórico encuentro con su par ruso este viernes en Alaska, sin embargo su contenido se dio a conocer en las últimas horas.

«Estimado presidente Putin, todos los niños comparten los mismos sueños tranquilos en su corazón, ya sea que nazcan por casualidad en la campiña rústica de un país o en el magnífico centro de una ciudad. Sueñan con amor, posibilidades y seguridad ante el peligro», reza el inicio de la carta escrita por la primera dama estadounidense.

Asimismo, mencionó que «como padres» tienen el deber de «alimentar la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de sustentar a nuestros hijos va más allá de la comodidad de unos pocos».

«Sin duda, debemos esforzarnos por crear un mundo digno para todos, para que cada alma pueda despertar en paz y para que el futuro mismo esté perfectamente protegido», agrega la misiva.

En este sentido, llamó a poner «la inocencia (de los niños) por encima de la geografía, el gobierno y la ideología».

«Señor Putin, usted solo puede restaurar su risa melódica. Al proteger la inocencia de estos niños, no solo servirá a Rusia; servirá a la humanidad misma», apostó Melania.

«Una idea tan audaz trasciende toda división humana, y usted, Sr. Putin, está capacitado para implementar esta visión de un plumazo hoy. Es el momento», sentenció la primera dama de EEUU.

CUMBRE HISTÓRICA EN ALASKA

La «carta de paz» de la Sra. Trump se escribió antes de la histórica reunión de su esposo con Putin en Anchorage, Alaska, llevada a cabo este viernes.

Esta trascendental reunión fue la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde junio de 2021, durante la administración del expresidente Joe Biden y tan solo ocho meses antes de que Putin invadiera Ucrania.

Aunque Trump y Putin no se habían reunido en persona en años antes del viernes, habían hablado por teléfono numerosas veces este año para discutir el fin de la guerra en Ucrania.