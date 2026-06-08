Caracas restablecerá conexión aérea con importante ciudad europea, alto ejecutivo filtró los detalles

Diversas aerolíneas han restablecido vuelos con Caracas en los últimos meses y varias han manifestado su deseo de establecer frecuencias aéreas con Venezuela. Ahora se podría sumar una nueva ruta directa con Europa, específicamente con Italia.

La aerolínea italiana ITA Airways anunció este lunes una ruta entre Caracas y Roma en el segundo semestre de este año, abriendo vuelos que conecten a la ciudad capital con Europa.

Joerg Eberhart, director ejecutivo de la aerolínea italiana, encabezó el congreso general de ITA Airways en Río de Janeiro, Brasil. Durante su alocución, confirmó que la empresa pretende establecer nuevas rutas y aumentar sus vuelos.

Así pues, ITA Airways, heredera de la extinta aerolínea Alitalia, busca retomar algunas de las rutas de su antepasado. Ese es el caso con Caracas, que contaba con vuelos regulares con la capital italiana.

De acuerdo al diario italiano Corriere Della Sera, Eberhart precisó que los vuelos entre Caracas y Roma comenzarían en otoño de este mismo año. Sin embargo, no precisó la fecha o la cantidad de frecuencias semanales.

«Nos falta información actualizada», explicó Eberhart sobre la ruta con Caracas. «También hemos solicitado apoyo» para establecer los vuelos, explicó el ejecutivo, que también anunció frecuencias hacia Lima y Santiago de Chile para 2028.

VUELOS CON EUROPA

El viceministro de Transporte Aéreo, Sergio Silvio afirmó la semana pasada que Venezuela con 160 frecuencias internacionales con 13 destinos. A esto se suman unas 269 frecuencias en aerolíneas nacionales.

A pesar del incremento de vuelos internacionales en los últimos meses, Venezuela permanece con pocas rutas hacia Europa. Tan solo hay vuelos hacia Portugal (Lisboa), España (Madrid y Tenerife) y Turquía (Estambul).

Venezuela llegó a contar con vuelos hacia distintas ciudades de Europa, como París, Londres y Fráncfort. Con el retorno de la conexión con Roma, el sector espera que se puedan abrir nuevas rutas hacia el antiguo continente.