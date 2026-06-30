Paraguay apuesta a que Venezuela continúe «hacia un camino de democracia plena» y se solidariza tras terremotos

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, hizo votos para que Venezuela continúe «hacia un camino de democracia plena» y vuelva a ser una nación próspera.

Asimismo, envió su solidaridad al pueblo venezolano, que se recupera de un doble terremoto, registrado en horas de la tarde del pasado miércoles, 24 de junio.

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«Hago votos de esperanza de que continúe Venezuela hacia un camino de la democracia plena, y que ese país vuelva a vivir la prosperidad», dijo Peña durante su discurso de apertura de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se celebra en la ciudad paraguaya de Luque, cercana a la capital Asunción.

Asimismo, el mandatario expresó su deseo de que Venezuela vuelva a integrarse de forma plena en el bloque multilateral del que, afirmó, «lastimosamente hoy se encuentra alejado».

El Mercosur, que formaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012.

Pero en 2017, el bloque invocó su «cláusula democrática», es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspender a Venezuela por la represión de las protestas antigubernamentales contra Nicolás Maduro y el llamado que este hiciera para instalar una Constituyente, que asumió los poderes del Legislativo que controlaba la oposición.

A finales de marzo, el ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme, afirmó que su país impulsaría el retorno de Venezuela durante la Presidencia pro tempore del bloque, algo que finalmente no ocurrió.

Uruguay, que recibe de manos de Paraguay el liderazgo semestral del Mercosur, dijo la semana pasada a la agencia de noticias EFE a través de su vicecanciller, Valeria Csukasi, que en este momento no existe ninguna petición formal de anexión al bloque, cerrando las puertas a la restauración de Venezuela como miembro de pleno derecho.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este martes que se elevó la cifra de muertos a 1.943 por los devastadores terremotos del 24 de junio en el país

«Tenemos 10.571 heridos, 15.866 personas damnificadas», comentó.

También resaltó que hay 14 refugios habilitados en La Guaira y 55 entre Caracas y otros estados. «No vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que sean llevados a los campamentos provisorios», aseguró.

Además, Rodríguez señaló que 855 edificaciones resultaron dañadas en todo el país. Destacó que de esta cifra, 189 se colapsaron de forma total y, precisamente, al menos 158 estaban en La Guaira

Apuntó que 666 edificaciones se dañaron muy gravemente o colapsaron de forma parcial.