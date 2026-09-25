Bill Gates advirtió sobre las graves catástrofes que podría provocar la IA en la humanidad y urgió regulaciones

El multimillonario y filántropo Bill Gates advirtió que la IA es lo suficientemente poderosa como para causar «mil millones de muertes».

«La IA es sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar sucesos que causen mil millones de muertes. Nunca ha habido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las últimas herramientas de IA», dijo Gate en un fragmento de entrevista publicado por NBC News.

Asimismo, advirtió que la solución no vendría de la mano de las empresas desarrolladoras de IA. «Nadie cree que la autorregulación sea suficiente», dijo Gates sobre la posibilidad de que las empresas de IA lideren la iniciativa para frenar sus propias acciones, argumentando que «absolutamente» se necesita legislación que regule la IA y que «se necesita que las fuerzas del orden y los políticos participen en el debate sobre cómo deben ser las salvaguardias y la supervisión».