Estudio proyectó que fenómeno El Niño causaría 451.000 muertes por altas temperaturas a nivel global: Venezuela ocupa el puesto 26 de la lista

El estudio, elaborado por el Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago (EEUU), proyectó que Venezuela ocupará el puesto 26 en el listado global de países más golpeados por muertes vinculadas al calor durante el actual fenómeno de El Niño.

En concreto, el estudio estimó en unos 2.300 fallecimientos los que se registrarían país.

La cifra forma parte de un panorama mundial de 451.000 muertes que causaría El Niño—uno de los más intensos de los últimos tiempos— y que se registra desde junio y se espera que se prolongue hasta al menos febrero de 2027, de acuerdo con el informe.

Solo entre septiembre y febrero se proyectaron 239.000 muertes en el mundo.

«Esperamos que todas estas cifras aumenten aún más, particularmente a medida que los impactos, como las temperaturas superiores al promedio y las muertes relacionadas con el calor, persistan hasta junio y julio de 2027», se señaló en el estudio, en el cual se advirtió que los pronósticos indican que es muy probable que El Niño seguirá vigente hasta la primavera de 2027.

VENEZUELA EN EL TOP 50

Venezuela figura, entre siete países latinoamericanos, que integran el top 50 mundial del informe.

La lista regional la encabeza Brasil, con 13.300 muertes proyectadas, seguido de Colombia (2.200), Ecuador (1.700), Perú (1.500), México (990) y Cuba (820).

A nivel global, la región del Sahel es la más expuesta, con Nigeria a la cabeza del listado general con 31.400 muertes estimadas.

El Sahel —del que hacen parte Senegal, Gambia, Mauritania, Guinea, Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad y Camerún— aportaría 66.800 muertes de septiembre a febrero, de las cuales la mitad como se señaló se documentarían en Nigeria.

NEW REPORT: #ElNiño could lead to 451,000 deaths from extreme hot days. The report pinpoints where immediate action could save tens of thousands of lives. More: https://t.co/qQh7P5BBY3 pic.twitter.com/6U1vMLnhCn — Climate Impact Lab (@impact_lab) September 23, 2026

METODOLOGÍA

El Climate Impact Lab basó sus proyecciones en una investigación propia que cuantifica la relación entre temperatura y exceso de mortalidad en 24.378 regiones del mundo, aplicada a las anomalías térmicas pronosticadas por el sistema de pronóstico estacional ECMWF SEAS5, del Centro Europeo de Previsión Meteorológica a Medio Plazo.

El informe advirtió que las temperaturas terrestres globales estarán 1,2 °C por encima de lo normal en los próximos meses, un escenario que se asemejará a las condiciones que el cambio climático haría habituales dentro de 20 años, cuando habría un 44% más de días extremadamente calurosos de lo esperado en un año normal.

TOP 10

Estos serían los 10 países más afectados por muertes relacionadas con el calor: