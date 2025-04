Atroz caso en Chile: Mujer esclavizaba a su hijastro de 13 años, dormía en el patio y solo le daba sobras de comida

Organismos de seguridad en Chile privaron de libertad a una mujer por esclavizar a su hijastro de 13 años en la localidad de Iquique.

Según la Fiscalía, los abusos ocurrieron desde noviembre de 2023 en una vivienda del sector sur de la ciudad, donde la víctima, hijo del excónyuge de la mujer, vivía bajo condiciones inhumanas. “No le dejaban entrar a la casa, salvo para hacer aseo”, relataron los fiscales, mientras detallaban los actos violentos cometidos por la acusada, identificada como G.C.E.A., de 51 años.

El menor fue golpeado en reiteradas ocasiones con objetos como palos y un martillo, fue herido con un cuchillo y en una oportunidad fue asfixiado con un cordón hasta quedar sin respiración, acción que, según el Ministerio Público, evidencia un claro intento de homicidio.

El Juzgado de Garantía de Iquique imputó a la mujer por los delitos de homicidio frustrado en carácter de reiterado, tanto por acción como por omisión, y maltrato habitual. El tribunal también fijó un plazo de 90 días para la investigación.

Los abusos salieron a la luz gracias a la alerta de vecinos, quienes escucharon gritos y golpes en repetidas ocasiones y decidieron contactar a la policía. Una denunciante cercana a la familia advirtió de la situación a través del testimonio de una niña externa al hogar, según explicó Paula Arancibia, jefa de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit).

MUJER LO PONÍA A DORMIR EN EL PATIO

“Al niño de 13 años lo dejaban durmiendo en el patio y lo obligaban a realizar acciones como lavar el auto o recoger excrementos de animales con la mano”, señaló Arancibia.

Durante la audiencia, la fiscal Camila Albarracín expuso parte del crudo testimonio del menor: “Yo pasaba frío. A veces me tiraba sin polerón, sin nada. No me dejaba entrar al baño. No me podía bañar”.

El niño también relató que llegó a estar seis días sin comer y tres sin tomar agua, y que los castigos comenzaron con chancletas, pero luego evolucionaron a golpes con objetos. “Me decía que era tonto, inútil, que me odiaba, que nadie me quería y que no tenía mamá”, declaró.

El Servicio Médico Legal (SML) presentó un preinforme que da cuenta de lesiones antiguas y recientes, además de un estado nutricional deficiente. La mujer permanecerá en prisión mientras avanza la investigación.