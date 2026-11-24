Autoridades en Xochimilco en México lograron rescatar con vida a un bebé que había sido abandonado en un terreno.

El hallazgo ocurrió cuando una mujer de 28 años escuchó el llanto del bebé, por lo que dio aviso a las autoridades. Cuando arribó la policía a la zona encontraron al recién nacido, por lo que lo cobijaron para protegerlo de la lluvia y lo trasladaron a un centro asistencial.

Una vez ingresó, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas realizaron una valoración médica al recién nacido y determinaron que el pequeño tenía aproximadamente tres horas de nacido y presentaba signos vitales estables al momento de la revisión.

Tras comprobar que se encontraba en buen estado de salud, lo dieron de alta. El bebé quedará bajo el resguardo de las autoridades correspondientes en una casa de acogida.

Las autoridades iniciaron una investigación para identificar y localizar a la probable responsable de los hechos.

En este sentido, dieron a conocer que revisarán las cámaras de videovigilancia de la zona.