VIRAL: Heroico bombero se lanzó a un río para salvar a un cervatillo y todo quedó grabado

El capitán Joe Sinclair, del Departamento de Bomberos de Madison Township, Indiana, se convirtió en héroe al lanzarse a las aguas de un río, durante una inundación para rescatar a un cervatillo que era arrastrado por la corriente.

El hecho se registró el 27 de mayo y el heroico momento fue captado en un video que se hizo viral.

El suceso ocurrió mientras el equipo de bomberos atendía el reporte de un vehículo sumergido en una vía inundada.

Afortunadamente, la persona atrapada en el auto logró salir por sus propios medios. En ese momento, los equipos escucharon el sonido del cervatillo que luchaba por su vida contra la corriente y era arrastrado río abajo.

Joe Sinclair no dudó en las acciones que debía ejecutar. Se ató una cuerda de rescate, se adentró en las aguas turbulentas y logró alcanzar y asegurar al pequeño ciervo para ponerlo a salvo.

Tras el rescate, veterinarios revisaron al ciervo antes de entregarlo a una organización local dedicada al rescate de fauna silvestre.

Los usuarios de RRSS reaccionaron ante la acción del bombero. “Estos son verdaderos héroes. De todo por salvar una vida y eso sin mirar a quien”, “Siempre bomberos haciendo una gran labor”, ¡“Héroes sin capa! Son los indispensables”, fueron algunos de los comentarios.