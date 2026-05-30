VIDEO VIRAL: Perro entrenado para detectar estupefacientes se aferró al bolsillo de un vicealmirante chileno

Un incidente curioso ocurrió en Valparaíso (Chile), durante la graduación del 2° Curso de Formación de Binomios Caninos de la Armada de ese país, cuando un perro pastor belga malinois, entrenado para detectar drogas, reaccionó de forma espontánea y se abalanzó sobre un militar de alto rango. En el video, que se hizo viral, el vicealmirante Arturo Oxley, fue atacado por el can que se aferró al bolsillo de su pantalón.

Según el Biobío Chile, este hecho se registró luego de más de un mes desde que el personal de Aduanas logró formar en la detección de drogas, como marihuana y cocaína, a 5 efectivos de la Policía Marítima y 4 canes de la raza belga malinois.

En el video se ve que al momento en que tanto canes como oficiales se encontraban en el escenario, uno de los perros se lanzó directamente al bolsillo del pantalón del militar.

También se aprecia el alboroto formado alrededor del perro y el vicealmirante que luchaba para que el animal soltara su bolsillo.

Desde el departamento de comunicaciones y relaciones públicas del Servicio Nacional de Adunas, detallaron que el incidente no pasó a mayores.

Además, según el comunicado difundido, argumentaron que la reacción del perro se debió “a su edad, temperamento y nivel de activación”.

Respecto a Oxley, no presentó lesiones y sólo terminó con rasgaduras en su uniforme. Por su parte el can se mantiene “en buenas condiciones, en proceso de reentrenamiento y bajo la supervisión del Departamento de Policía Marítima”.