VIRAL: El niño que asesinó a su padre por un Nintendo Switch fue presentado esposado ante un juez

El caso de Clayton Dietz, el niño de 11 años quien es acusado de matar a su padre adoptivo en Pensilvania (EEUU), ha conmocionado otra vez a la opinión pública estadounidense tras viralizarse un video previo a su comparecencia ante el juez.

Como se observa en el video el menor esposado y visiblemente desorientado, llegó al tribunal este jueves, 19 de febrero, del condado de Perry para enfrentar cargos de homicidio criminal por el fatal tiroteo ocurrido el pasado 13 de enero en su hogar de Duncannon.

Según la Policía Estatal de Pensilvania, el incidente ocurrió la madrugada del día de su cumpleaños número 11. Es decir, poco después de que sus padres adoptivos le cantaran “feliz cumpleaños”.

Lo que se precisó, es que las autoridades encontraron a Douglas Dietz, de 42 años, muerto por una herida de bala en la cabeza en la habitación matrimonial.

La madre del niño relató que despertó tras escuchar un fuerte ruido y percibir un olor similar al de fuegos artificiales. Solo para descubrir que su esposo no respondía y gran parte de las sábanas estaban manchadas de sangre.

Los documentos judiciales revelan que Clayton confesó haber encontrado las llaves de la caja fuerte de armas mientras buscaba su Nintendo Switch. El mismo le fue confiscado como castigo.

Asimismo, el menor admitió haber tomado un revólver cargado y disparado contra su padre en un momento de «furia», sin considerar las consecuencias.

Durante los interrogatorios, también expresó frases como “Maté a mi papá” y “Me odio”. Lo que, según los investigadores, evidencia un estado emocional profundamente alterado en el menor tras el hecho.

Además, los documentos judiciales indican que cuando su padre le dijo que se fuera a la cama, «se enojó con él».

ES JUZGADO COMO ADULTO

El abogado del menor, Dave Wilson, señaló que su principal objetivo será lograr que el caso sea trasladado al sistema de justicia juvenil. Argumentó, que Clayton, no debe ser procesado como adulto.

Sin embargo, por ahora enfrenta cargos de homicidio doloso en un tribunal penal para adultos. Por tanto, permanece recluido en la prisión del condado de Perry, luego de que se le negara la libertad bajo fianza.

Sin embargo, su defensa sostiene que el entorno familiar, el acceso a armas y la inmadurez propia de su edad deben ser factores determinantes en el proceso.