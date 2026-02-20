EN VIDEO: Mujer abandonó a perrito en Las Vegas porque no permitieron que lo subiera al avión, terminó arrestada

Organismos de seguridad detuvieron a una mujer luego de abandonar a su perrito de dos años en un aeropuerto de Las Vegas, por no poder subir al avión con él.

El video del incidente parece mostrar a una mujer, que no ha sido identificada, caminando hacia el mostrador de boletos con su perro y hablando con el personal de la aerolínea, antes de alejarse dejando al perro con correa el 2 de febrero.

El personal de la aerolínea le dijo que no tenía los documentos necesarios para viajar con el animal como perro de servicio y posteriormente le negaron la tarjeta de embarque, dijo la policía.

En ese momento la mujer decidió abandonar al perrito. Los agentes encontraron al golden doodle/caniche miniatura atado a un medidor de equipaje en el Aeropuerto Internacional Harry Reid tras la denuncia de los viajeros. Posteriormente, arrestaron a la dueña del perrito en una puerta de embarque.

«Cuando se le preguntó por qué abandonó al perro, declaró que la aerolínea no le permitiría volar con él y afirmó que el perro tenía un dispositivo de rastreo, lo que implica que era aceptable dejar al animal atrás y que regresaría con ella», dijo la policía de Las Vegas en un comunicado.

Agregaron que «ella se volvió hostil y se resistió a los intentos de los oficiales de detenerla».

La mujer también enfrentará cargos por resistirse al arresto. «No podemos creer que tengamos que decir esto… pero por favor no abandonen a su perro en el aeropuerto ni en ningún otro lugar», dijo la policía en la publicación de Facebook.

Tras lo ocurrido una organización benéfica tomó la custodia del animal. La organización benéfica dijo que ha recibido una gran cantidad de solicitudes para adoptar al perro, al que las autoridades apodaron Jet Blue porque lo abandonaron en el mostrador de boletos de la aerolínea.

«Seremos extremadamente intencionales en la elección de su familia para siempre. Merece estabilidad», indicaron.

Asimismo, invitaron a las personas que no puedan adoptar a que opten por alguno de los otros perritos que están esperando llegar a un nuevo hogar.