VIDEO VIRAL: Trump habló del control de EEUU sobre el petróleo venezolano en plena emergencia por terremotos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país controla el petróleo venezolano y que, al sumarlo a la producción norteamericana, ambas naciones concentran más de la mitad del suministro mundial de crudo.

Las declaraciones las ofreció este miércoles desde el Despacho Oval, en un discurso televisado dirigido a la población estadounidense.

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«Estados Unidos tiene más petróleo que cualquier otro país del mundo. Sumando a Venezuela, que tiene cantidades enormes de petróleo que controlamos, tenemos más del 50 % del suministro mundial», declaró Trump.

Asimismo, durante su intervención de este miércoles en la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania, el mandatario destacó el avance de las inversiones energéticas en territorio venezolano y elogió el potencial de la industria petrolera.

«Las grandes compañías petroleras se están instalando. Han ganado más dinero para ellas mismas en los últimos meses del que habían ganado en toda la historia del país», afirmó Trump.

“Tienen tanto petróleo, encuentras el petróleo allí, solo miras el suelo y dices: ‘oh, eso es petróleo, solo perfora’. Hay muy pocos lugares que tengan algo así”, expresó en alusión a Venezuela.

Trump atribuyó el desempeño del sector a la relación que mantiene Estados Unidos con las autoridades controladas por la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“La gente de Venezuela, el liderazgo ha sido fantástico, y estamos trabajando con ellos”, dijo Trump, al señalar que existe una “gran relación con el liderazgo” y que ambos países han trabajado “muy de cerca”.

La controversia por el control del crudo venezolano coincide con la etapa de transición política que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y también por la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio.

#15Jul | El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump afirmó que el liderazgo de Venezuela 'ha sido fantástico' «Estamos trabajando con ellos, las grandes petroleras están entrando y han ganado más dinero en los últimos meses que en toda la historia del país», dijo Trump pic.twitter.com/DPSakYGBBM — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 15, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En paralelo, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, difundió a través de sus redes sociales el balance actualizado correspondiente al 15 de julio, tres semanas después de los terremotos.

Según el reporte, el número de muertos llegó a 4.829, un incremento de 95 casos respecto al conteo entregado el martes anterior.

En cuanto a los rescatados, la cifra se mantuvo estable en 6.462 personas, sin variación desde el reporte previo. Los heridos también permanecieron sin cambios, en 16.740. Mientras que el número de pacientes atendidos por los equipos de salud ascendió a 34.872.

Rodríguez detalló además que 128.324 familias han recibido asistencia por parte de las autoridades tras los sismos. En materia de vivienda, señaló que la cifra de personas que perdieron su hogar se mantuvo en 17.907.