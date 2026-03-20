VIDEO: Se hizo viral por su impresionante parecido con Jeffrey Epstein, confesó el ‘pánico’ que sintió en plena autopista

La viralización de un video grabado en plena autopista de Florida (EEUU) desató una ola de confusión, teorías y bromas en redes sociales luego de que miles de usuarios aseguraran haber visto al delincuente sexual –fallecido en 2019– «Jeffrey Epstein» conduciendo un convertible.

De acuerdo con medios locales, el protagonista involuntario de la escena, un hombre que viajaba tranquilamente por la Interestatal 95, terminó obligado a salir públicamente a aclarar su identidad ante el revuelo digital que lo convirtió en tendencia.

El clip, filmado el pasado 13 de marzo por el usuario Andrew Posey y publicado en Instagram, mostraba a un conductor con gorra blanca y gafas oscuras.

Sobre el video aparecía el texto: «Epstein está aquí, en el sur de Florida», lo que alimentó especulaciones y comentarios de todo tipo.

Durante varios días, el silencio del hombre grabado sin permiso solo aumentó la curiosidad y el alcance del contenido, que acumuló millones de reproducciones.

Finalmente, el conductor decidió romper el misterio. Primero lo hizo en sus propias redes sociales y luego en una entrevista para el podcast «The Nicky Gordo Show».

Allí reveló su nombre: Palm Beach Pete, un extenista de primera división y medallista de oro que hoy trabaja como emprendedor de moda en Soho y exejecutivo del sector inmobiliario.

NEW: Man who went viral for looking like Jeffrey Epstein speaks out. «I’m not Jeffrey Epstein, I’m Palm Beach Pete.» pic.twitter.com/0B1CmQcukZ — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) March 19, 2026



Según relató, simplemente se dirigía a un partido de tenis cuando alguien lo filmó sin que él lo notara.

Pete explicó que estuvo unas horas sin revisar su teléfono y, al volver, encontró una avalancha de notificaciones.

«Lo siguiente que supe fue que era una sensación viral», dijo en un video publicado en TikTok. Desde entonces, su vida cotidiana cambió por completo.

Tanto, que desconocidos comenzaron a reconocerlo en restaurantes, bares y espacios públicos, pidiéndole fotos y autógrafos como si se tratara de una celebridad inesperada.

Aunque la comparación con Epstein lo incomoda —sobre todo por tratarse de una figura asociada a delitos graves—, Palm Beach Pete asegura que intenta tomarse la situación con humor.

En cada aparición pública repite la misma frase para despejar dudas: «Soy Palm Beach Pete, no Jeffrey Epstein».

Una aclaración que, al menos por ahora, parece necesaria para navegar la fama accidental que le otorgó un video de apenas unos segundos.

Hello this Palm Beach Pete just wanted to thank everybody for the support and good vibes… I’m not Jeffrey Epstein pic.twitter.com/0sRXvSSAW1 — Palm Beach Pete (@not_jeffepstein) March 20, 2026

EL CASO JEFFREY EPSTEIN

En 2019, Jeffrey Epstein falleció en una cárcel de Nueva York mientras aguardaba el juicio por acusaciones federales de tráfico sexual infantil.

Aunque su fallecimiento fue catalogado oficialmente como un suicidio, su entorno quedó marcado por múltiples teorías conspirativas que nunca terminaron de disiparse.

Ese historial de sospechas contribuyó a que el nuevo malentendido se propagara con rapidez en el sur de Florida, alimentando la confusión alrededor del video viral.