Dua Lipa ‘explota’ contra los archivos Epstein y los medios de comunicación que «enmascaran» lo que sucedió

En un reciente episodio de su podcast Service95 Book Club, la cantante británica Dua Lipa abordó uno de los temas más sensibles del momento en Estados Unidos y su propio país tras la liberación de los archivos referentes al caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Durante una conversación con la autora Roxane Gay, la artista criticó abiertamente la forma en que los medios estadounidenses han narrado los crímenes del magnate.

Señaló que la atención se ha centrado en «fiestas sexuales» y presencia de menores, en lugar de destacar que las víctimas eran, en realidad, niños traficados y abusados sistemáticamente.

«Es repugnante. La forma en que se han reportado los crímenes y el lenguaje utilizado han perjudicado enormemente a todas las víctimas», sostuvo.

«No dejo de pensar en todas las historias que hablan de las menores y las fiestas sexuales. En lugar de escribir sobre las víctimas, que son niñas que fueron víctimas de trata y violación», enfatizó.

Asimismo, la cantante argumentó que el lenguaje utilizado por los medios «enmascara» lo que realmente sucedió durante muchos años en Estados Unidos.

«Es como si lo ocultaran todo para proteger, no sé a quién, si al lector o para enmascarar lo que realmente está sucediendo. Es fascinante cómo los medios manipulan y distorsionan las cosas, incluso en los momentos más oscuros», señaló.

Los archivos de Epstein, liberados por el Departamento de Justicia en los últimos meses, suman ya 3.5 millones de páginas. Incluyen nombres de personalidades del entretenimiento, política y el mundo intelectual.

Uno de los documentos oficiales asegura que “las actividades eran tan obvias y descaradas que cualquiera que pasara un tiempo considerable en una de las residencias de Epstein habría sido plenamente consciente de lo que estaba sucediendo”.

De esta manera, Dua Lipa —proveniente de Reino Unido, donde el príncipe Andrew ha enfrentado fuertes cuestionamientos por sus vínculos con Epstein— decidió alzar la voz para exigir una cobertura «más ética» y centrada en las víctimas.