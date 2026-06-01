VIDEO: La «monumental» demanda que tiene en el ojo del huracán a ChatGPT en Estados Unidos: esto explicó el fiscal

ChatGPT recibió «monumental» demanda por poner presuntamente en peligro a los niños en Estados Unidos, así lo anunció este lunes, 1 de junio, el fiscal general de Florida (EEUU), James Uthmeier, quien señaló que el proceso judicial está dirigido contra OpenAI y su presidente ejecutivo, Sam Altman.

Durante una rueda de prensa, Uthmeier acusó a OpenAI de fallar en implementar reglas para verificar la edad de los usuarios.

«Hoy anunciamos que recientemente presentamos una monumental demanda civil contra Sam Altman y ChatGPT por poner en peligro a nuestros niños y engañar a los padres haciéndoles creer que es una aplicación segura de usar; claramente no lo es», aseveró.

«ChatGPT, lo sabemos, puede ser adictivo. Imita la empatía y las características humanas para engañar a los usuarios para que den más información», añadió Uthmeier.

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¿EN QUÉ SE BASÓ LA DEMANDA?

Lo que se detalló, es que Uthmeier citó un estudio reciente de la Universidad Drexel. En el mismo se habla de pérdida de sueño, peores resultados escolares y reducción de las interacciones sociales entre adolescentes que usan chatbots de Character.AI, un competidor de OpenAI, para conversar.

Asimismo, por medio de la misma demanda se afirmó que «pese al conocimiento público del uso de ChatGPT por parte de menores, incluyendo preadolescentes, los demandados no han tomado medidas para prevenir su uso».

En concreto, la fiscalía sostuvo que ChatGPT recopila datos de menores sin consentimiento de los padres, «provoca conductas adictivas y daños cognitivos, y es propenso a cometer errores peligrosos que la empresa ha minimizado activamente».

Y se enfatizó: «la versión gratuita de ChatGPT no tiene ningún mecanismo de control ni verificación de edad en absoluto». Y que, aunque la versión paga solicita nominalmente la edad de los usuarios, «no hay mecanismos de verificación (…) ni posibilidad alguna de informar a los padres sobre las conversaciones que mantienen menores con ChatGPT».

Por último, se afirmó que el chatbot da consejos sobre cómo ocultar hábitos alimenticios y de cómo planear un suicidio o producir autolesiones.