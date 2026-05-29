Arrestaron a agente de ICE vinculado al caso de Julio César, el venezolano que recibió disparo durante redada en Minnesota

Este viernes, 29 de mayo, las autoridades estadounidenses anunciaron el arresto del agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), quien está vinculado al caso de Julio César Sosa, un migrante venezolano herido de un disparo durante una redada contra indocumentados en Minnesota.

Se precisó que el acusado Christian Castro, quien se enfrenta a cuatro cargos de agresión en segundo grado, fue arrestado en Texas luego de que investigadores de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lo localizaran, según informó la fiscalía del condado de Hennepin por medio de un comunicado.

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Castro es el segundo funcionario en enfrentar cargos graves derivados del despliegue en Minnesota, un hecho que intensifica la controversia sobre el uso de fuerza en operativos migratorios de gran escala.

Asimismo, es de destacar, que los fiscales estatales en Minnesota presentaron a mediados de mayo los cargos contra Castro. En concreto, se le acusó también de presentar un informe falso sobre un supuesto delito cometido por el migrante venezolano.

Su identificación fue posible luego de que detectives estatales escucharan a agentes del FBI mencionar su nombre en la escena del tiroteo, pese a que las autoridades federales habían mantenido su identidad bajo estricta reserva.

El incidente, convirtió a Sosa, en una de las tres personas alcanzadas por proyectiles durante la «Operación Metro Surge».

Se trata de la mayor campaña de control migratorio ejecutada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la cual movilizó a miles de efectivos federales hacia el estado y desató multitudinarias protestas ciudadanas.

¿QUÉ OCURRIÓ ESE DÍA?

El enfrentamiento se produjo después de que agentes del ICE intentaran detener a Alejandro Aljorna, quien chocó su automóvil mientras intentaba huir de los agentes.

Según los informes, Aljorna, quien se había estrellado contra un poste de luz frente al dúplex donde él y Sosa vivían con sus respectivas parejas, intentó entrar corriendo al edificio mientras Castro supuestamente lo perseguía.

Fue entonces cuando Sosa, quien se encontraba afuera, intervino, y los tres hombres forcejearon brevemente, según muestra un video.

La investigación posterior determinó que Castro se había levantado del suelo antes de disparar a través de la puerta, alcanzando a Sosa. La bala entró y salió del muslo del migrante y luego siguió su trayectoria a través del apartamento.

Según el Star Tribune, los agentes del ICE finalmente derribaron la puerta del edificio y detuvieron a Sosa, Aljorna y a un tercer migrante venezolano, Gabriel Alejandro Hernández-Ledezma, quien no había tenido ningún papel en el perturbador incidente.

Según informó el medio, Castro y los demás agentes implicados fueron suspendidos de sus funciones por supuestamente mentir sobre el incidente.