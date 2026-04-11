VIDEO: Influencer usó la IA para simular el robo de una patrulla y todo terminó de la peor forma

Un creador de contenido solicitado por las autoridades de Florida (EEUU) fue arrestado en San Juan, Puerto Rico, luego de protagonizar una broma con inteligencia artificial (IA) que terminó convirtiéndose en un caso criminal.

El hombre, identificado como Alexis Jesús Martínez Arizala, mostró a un agente municipal un video manipulado en el que se simulaba el robo de una patrulla estacionada frente a un restaurante de comida rápida en Santurce.

La grabación, generada con IA y utilizando la identidad de otra persona, llevó al oficial a salir de inmediato del establecimiento para verificar la supuesta emergencia.

Al llegar al vehículo, el agente confirmó que la patrulla seguía en su lugar y sin señales de haber sido intervenida.

El individuo que aparecía en el video negó cualquier participación, pero la investigación posterior determinó que se trataba de una broma elaborada por Martínez.

Tras establecer los hechos, las autoridades procedieron a detenerlo. Martínez Arizala alegó, que «no era su culpa», que la policía cayera en la broma.

La situación se agravó al descubrirse que el creador de contenido tenía una orden de arresto vigente en Florida por delitos relacionados con manipulación de evidencia física, uso ilegal de dispositivos de comunicación e informes falsos a oficiales del orden público.

¿POR QUÉ ERA BUSCADO EN FLORIDA?

El historial del influencer ya había generado atención meses atrás. En diciembre de 2025, Telemundo 51 reportó su arresto en Florida por negarse a proporcionar su dirección a un oficial que investigaba denuncias sobre videos alterados con IA, vinculados a supuestas infidelidades y crímenes ficticios.

Ahora, su conducta volvió a colocarlo en el centro de un caso judicial, como se mencionó esta vez en Puerto Rico, donde enfrenta cargos formales por presentar información falsa a un agente del orden público.

NO PUDO PAGAR SU FIANZA

El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de San Juan, imputó a Martínez por violación al Artículo 268 del Código Penal. Esto al mostrar dicho video manipulado, que simulaba el hurto de una patrulla, delito clasificado como grave.

La jueza Dayra Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, evaluó la evidencia presentada por el Ministerio Público. Determinó causa para arresto. En consecuencia, impuso una fianza de $15.000. Sin embargo, el acusado no pudo pagarla, por lo que fue ingresado en prisión.

Mientras tanto, las autoridades puertorriqueñas esperan iniciar el proceso de extradición hacia Florida, donde Martínez enfrenta cargos adicionales.

Asimismo, se precisó que la audiencia preliminar en Puerto Rico fue pautada para el 22 de abril.