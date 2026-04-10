EEUU

El impactante caso de Biegaj: terminó muerto por escuchar música dentro de su casa en Florida

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
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Francis Biegaj, de 52 años, fallece por heridas de bala pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia en el lugar / Cortesía: Hernando County Sheriff's Office

La comunidad de Spring Hill, en Florida (EEUU), quedó conmocionada tras la muerte de Francis Biegaj, un residente de 52 años quien, según las autoridades, fue asesinado luego de una discusión por el volumen de la música dentro de su propia casa.  

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El incidente ocurrió este miércoles, 8 de abril, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando recibió una llamada de emergencia, la cual alertaba sobre una persona gravemente herida.  

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Lo que inicialmente parecía un accidente doméstico, pronto se reveló como un acto violento que alteró por completo la tranquilidad del vecindario al confirmarse que se trató de un homicidio.  

El caso tomó un giro dramático, cuando un familiar de Biegaj lo encontró sangrando del brazo sin comprender de inmediato el origen de la herida.  

La rápida llamada al 911 permitió la llegada de los equipos de bomberos y rescate, quienes intentaron estabilizar al hombre.  

Sin embargo, al inspeccionar la vivienda, los agentes hallaron casquillos de bala en la entrada y detectaron una aparente herida de arma de fuego en el hombro de la víctima, lo que confirmó que se trataba de un ataque intencional. 

A pesar de los esfuerzos médicos, Biegaj fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció poco después.  

Un tiroteo en Spring Hill, Florida, termina con la muerte de un residente tras una discusión por el volumen de la música / Captura de video

ASÍ HALLARON AL CULPABLE  

Mientras tanto, los investigadores comenzaron a recopilar testimonios de vecinos que afirmaron haber escuchado varios disparos antes de ver a un hombre alejarse apresuradamente con lo que parecía ser un arma en la mano.  

Estos relatos permitieron a los agentes delimitar el área de búsqueda y avanzar rápidamente hacia la identificación del sospechoso. 

La investigación condujo a los oficiales hasta una vivienda en Gillian Circle, donde se presumía que se ocultaba el responsable. Tras rodear la casa y no obtener respuesta, la Oficina del Sheriff solicitó apoyo del equipo SWAT y del Equipo de Respuesta a Crisis.  

Luego de varios intentos de negociación, un hombre salió voluntariamente y se entregó. Fue identificado como Tony Deuser, de 51 años, quien admitió haber discutido con Biegaj por el volumen de la música y disparado dos veces antes de regresar a su hogar. 

En consecuencia, Deuser enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado, por el cual permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Hernando.  

De momento, las autoridades locales han confirmado que la investigación sigue abierta y continúan recolectando pruebas y declaraciones para esclarecer todos los detalles del caso. 

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