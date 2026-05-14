VIDEO: El búfalo albino que se volvió viral por su peinado a lo «Donald Trump»

Un búfalo albino de 700 kilos, apodado “Donald Trump”, se convirtió en la sensación de un mercado de ganado en Narayanganj, en Bangladesh, en medio de la antesala de la tradición musulmana Eid-ul-Adha.

El animal, cuyo peinado recuerda al presidente estadounidense, atrae a multitudes que acuden a verlo, fotografiarlo y, en algunos casos, evaluar una posible compra.

El ejemplar destaca no solo por su tamaño inusual, sino también por su apariencia: piel rosada, pelaje claro y un mechón frontal que es lo que más ha desatado las comparaciones humorísticas en redes sociales.

Su presencia en la feria lo ha convertido en uno de los animales más comentados de la temporada, impulsando una ola de curiosidad entre vecinos y visitantes.

Los propietarios explicaron que el búfalo fue criado con una dieta estrictamente planificada a base de maíz, soja y salvado, un régimen que, aseguraron, explica su crecimiento excepcional.

A ello se suma un cuidado constante y una gestión ganadera meticulosa que lo han hecho sobresalir frente a otros bovinos del mercado.

Pero, sin dudas, es su flequillo rubio, el que ya es un símbolo viral, y lo que ha transformado al búfalo albino en un inesperado protagonista de la festividad y fenómeno mediático que trasciende las fronteras de Bangladesh.

El Eid-ul-Adha (también escrito Eid al-Adha) es una de las festividades más importantes del islam. Se le conoce como la «Fiesta del Sacrificio».

Se celebra en honor al profeta Ibrahim (Abraham), quien —según la tradición islámica— estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo como acto de obediencia a Dios.

Antes de realizarlo, Dios reemplazó al hijo por un carnero, y por eso los musulmanes conmemoran este evento sacrificando un animal (generalmente un cordero, cabra o vaca) y compartiendo la carne con familiares, vecinos y personas necesitadas.