El polémico Trump lo hace de nuevo: publicó imagen de Venezuela y vuelve apuntar al país como «Estado 51»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender el tema sobre Venezuela y su intención de convertirla en el estado 51 de EEUU, al difundir este martes, 12 de mayo, una imagen en su cuenta de Truth Social.

En la gráfica, se aprecia el mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense y la inscripción «Estado 51».

La publicación se produjo apenas horas después de que el mandatario declarara a Fox News que está «considerando seriamente» convertir a Venezuela en parte del territorio norteamericano.

Según una publicación en X, del presentador del medio John Roberts, el mandatario le aseguró en una llamada telefónica que está «considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país», ya que los venezolanos «le aman».

La propuesta, que ya había generado controversia por su carácter provocador, se suma a la captura de Nicolás Maduro y al nuevo escenario político que enfrenta Venezuela bajo el mando de Delcy Rodríguez y la transición de tres fases pautadas por EEUU.

Además, como detalle adicional, la imagen compartida por Trump excluye el Esequibo, territorio en disputa con Guyana y actualmente bajo examen de la Corte Internacional de Justicia.

President Trump posts on TruthSocial. pic.twitter.com/vFfN5xKxCG — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 12, 2026

LA RESPUESTA DE DELCY RODRÍGUEZ

Por su parte, preguntada por medios venezolanos en La Haya —justo en otro capítulo de esa disputa internacional— respecto a las declaraciones de Trump, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que la anexión de su país a EEUU sea una opción.

«Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia», declaró.

Asimismo, Rodríguez defendió la historia del país construida por la «gloria de hombres y mujeres que dieron su vida» por hacer de Venezuela «no una colonia sino un país libre».

Sin embargo, Trump ha bromeado en varias ocasiones con la posibilidad de postularse a futuras elecciones presidenciales en Venezuela, llegando a afirmar que «obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia».

De hecho, el pasado miércoles, destacó su popularidad en Venezuela, asegurando que los ciudadanos del país «están bailando en las calles», debido a los beneficios económicos derivados de las inversiones en el sector petrolero que él ha impulsado desde la captura de Maduro el 3 de enero.