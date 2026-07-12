«Venezuela renacerá»: El nuevo mensaje de Nicolás Maduro sobre los terremotos del 24Jun

El exmandatario Nicolás Maduro envió este domingo un nuevo mensaje desde Nueva York, donde está recluido desde enero, para referirse una vez más al doble terremoto que sacudió a la nación el pasado 24 de junio.

En sus redes sociales, aseguró que «Venezuela renacerá con unión y esperanza» para superar los efectos de la catástrofe natural.

En ese sentido, indicó que «el mundo admira a los venezolanos por su heroísmo y solidaridad» durante estos días «cargados de total incertidumbre y desasosiego».

Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades. Qué emoción ver la fuerza espiritual de nuestra Venezuela toda. pic.twitter.com/dzlsGLTAKD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 12, 2026

Asimismo, Maduro resaltó «la valentía de la sociedad civil» y valoró las virtudes de los ciudadanos en situaciones extremas de emergencia. «Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades», aseveró.

Igualmente, precisó que junto a su esposa Cilia Flores, valoran «la entereza de los sectores sociales y los cuerpos de seguridad» desplegados en el terreno. Además, puntualizó que observa con «emoción la fuerza espiritual de las familias, de las comunidades organizadas, de los rescatistas, de los médicos, de los bomberos, de Protección Civil, de la FANB, de los voluntarios y de todos los que han salido a salvar, acompañar y levantar».

Maduro también agradeció las muestras de apoyo humanitario y los insumos enviados por la comunidad global. Del mismo modo, saludó la «solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo, que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para la patria».

El exgobernante rememoró tragedias históricas previas como el deslave de Vargas de 1999 y los desastres naturales recientes ocurridos tanto en Las Tejerías como en Cumanacoa. Basado en lo anterior, argumentó que la población posee la «experiencia necesaria y el temple moral» para superar la actual adversidad estructural.

Maduro comentó finalmente que la sociedad debe tener la «fe absoluta, que Dios está con nosotros, como dice la palabra del apóstol Pablo: ‘¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?’ (Rom 8,31)».