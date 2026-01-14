Venezolanos resultaron heridos cuando intentaban huir de las protestas contra ICE en Minneapolis

La huida desesperada de un grupo de jóvenes venezolanos ante el clima de tensión en Minneapolis, en Minnesota (EEUU) –por las protestas en rechazo al asesinato de una mujer a manos de agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)– terminó en tragedia en las carreteras de Wisconsin.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio Utahzolanos, en Instagram, la noche del pasado sábado, 10 de enero, cinco migrantes venezolanos que buscaban alejarse de los disturbios desatados tras la muerte de Renee Good sufrieron un accidente frontal con otro carro mientras se dirigían hacia Michigan, dejando a dos de ellos en estado crítico.

LEA TAMBIÉN: VENEZOLANOS EN MIAMI RECLAMAN PRUEBA DE VIDA Y LIBERACIÓN DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

Los jóvenes habían decidido abandonar su residencia luego de que la muerte de Good, ocurrida el 8 de enero, desencadenara protestas y choques entre agentes de inmigración y residentes en su vecindario.

Dinmary Ortega, hermana de una de las víctimas y residente en Michigan, relató al medio que ofreció refugio a los cinco muchachos debido al miedo que sentían por la violencia en la zona.

Todos contaban con permisos de trabajo y procesos migratorios regulares, pero el temor a quedar atrapados en los enfrentamientos los llevó a emprender la ruta hacia el norte.

«Eso estaba muy feo en la zona donde ellos vivían. Tenían que les pasara algo. Todos son jóvenes de bien, con sus procesos de inmigración que les permitía tener permisos de trabajo y una vida en el país, pero tenían miedo de seguir allá, así que le dije a mi hermana que yo los podía recibir a los cinco en Michigan hasta que se establecieran», relató.

El siniestro ocurrió poco después de cruzar la frontera hacia Wisconsin, cuando uno de los tres vehículos en los que viajaban fue impactado de frente por otro conductor.

En ese automóvil se trasladaban Karla Ortega, de 20 años, y su amigo Pedro Barrios, ambos oriundos de Maracaibo, en el estado Zulia.

Karla, quien iba de copiloto, sufrió lesiones internas severas, incluyendo la «ruptura del estómago y el intestino», por lo que permanece entubada y en coma. Barrios, conductor del vehículo, resultó con fracturas en seis costillas, además de lesiones en manos y pies.

CAMPAÑA GOFUNDME

La familia enfrenta ahora un panorama complejo debido a la gravedad de las heridas y los altos costos médicos. Ante esta situación, Dinmary Ortega habilitó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que permitan cubrir los gastos hospitalarios y apoyar la recuperación de los jóvenes.

El llamado a la solidaridad fue autorizado por la propia familia, que ha difundido imágenes y testimonios para visibilizar la urgencia del caso.