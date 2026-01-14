EEUU

Venezolanos en Miami reclaman prueba de vida y liberación de todos los presos políticos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), con sede en Miami (EEUU), elevó este martes, 13 de enero, un llamado urgente para exigir prueba de vida inmediata, verificable e independiente de todos los presos políticos en Venezuela, así como su liberación plena y sin condiciones.  
Familiares de presos políticos en Guatire, Venezuela, el 9 de enero de 2026. / Cortesía Gaby Oraa

La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), con sede en Miami (EEUU), elevó este martes, 13 de enero, un llamado urgente para exigir prueba de vida inmediata, verificable e independiente de todos los presos políticos en Venezuela, así como su liberación plena y sin condiciones.  

Contents

De acuerdo con lo reseñado por El Nuevo Herald, la organización alertó que, mientras las autoridades de Venezuela anunció excarcelaciones de «un número importante» de los presos políticos, persiste una profunda opacidad sobre la situación física y jurídica de cientos de detenidos.  

Leer Más

El Comando Sur de Estados Unidos ratificó este lunes, 12 de enero, que mantiene en el Caribe un despliegue naval encabezado por el portaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más grande y avanzado del mundo.  
Comando Sur confirmó que portaaviones USS Gerald R. Ford, Iwo Jima y otros dos seguirán desplegados en el Caribe
HORROR EN OHIO: Tiroteo callejero dejó al menos un muerto y más de 20 heridos
Insólito video: Plataforma colapsó en pleno entierro y los que cargaban el ataúd cayeron dentro de la fosa

LEA TAMBIÉN: LO QUE EXIGIERON LEGISLADORES DE FLORIDA TRAS ANUNCIO DE LIBERACIÓN DE «NÚMERO IMPORTANTE« DE PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA

Foro Penal, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, estima que en el país hay más de 800 presos políticos.  

De ellos, solo 56 liberaciones han podido ser verificadas hasta la mañana de este martes por Foro Penal. Sin embargo, otras ONG venezolanas reportan al menos 77, pese a que el chavismo asegura haber excarcelado a 116 personas sin publicar la lista oficial de nombres. 

Esta falta de transparencia mantiene a familiares y detenidos en un estado de incertidumbre y angustia, según denunció la organización. 

AMAVEX advirtió que cualquier retraso adicional en la presentación de pruebas de vida o en la liberación de los detenidos será interpretado como un intento de ocultar violaciones graves. También de manipular evidencias o encubrir posibles muertes bajo custodia del Estado.  

La organización insistió en que centros como El Helicoide y otras cárceles del país deben ser sometidos a supervisión internacional inmediata para garantizar la integridad de los reclusos. 

Entre sus exigencias, AMAVEX solicitó el ingreso urgente del Comité Internacional de Mecanismos de Investigación de las Naciones Unidas a todos los centros de detención, así como el «cierre definitivo y verificable de centros de tortura y casas clandestinas utilizadas por cuerpos de seguridad». 

También reclamó el «restablecimiento pleno de la libertad de expresión, la reapertura de medios cerrados arbitrariamente y el cese de la persecución contra periodistas», activistas y defensores de derechos humanos. 

LAS EXIGENCIAS AMAVEX  

  1. El ingreso inmediato del Comité Internacional de Mecanismos de Investigación de las Naciones Unidas a todos los centros de detención. 
  2. El cierre definitivo y verificable de todos los centros de tortura, incluyendo casas clandestinas de detención utilizadas por cuerpos de seguridad del Estado.  
  3. Restablecimiento pleno de la libertad de expresión y del derecho a la verdad. Una sociedad no puede reconstruirse bajo el silencio forzado.  
  4. El restablecimiento inmediato de las señales de radio y televisión cerradas arbitrariamente.  
  5. La devolución de infraestructuras y licencias a medios de comunicación independientes y el cese de la persecución a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. 
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO VIRAL: El dramático rescate de un esquiador que fue «sepultado» por una avalancha
Mundo
Al menos 17 presos políticos habrían muerto desde 2014, según el Foro Penal
Foro Penal responde a críticas de Jorge Rodríguez: «No es cierto que exijamos pago alguno»
Venezuela
Un reciente ataque con piedras en la autopista de peaje de Nueva Jersey (EEUU) dejó gravemente herida a una niña de tercer grado y llevó a la detención de un hombre señalado por múltiples incidentes similares en la zona.  
Polémica en EEUU: Le fracturó el cráneo a una niña judía tras atacar a piedras un autobús escolar
EEUU