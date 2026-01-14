Venezolanos en Miami reclaman prueba de vida y liberación de todos los presos políticos

La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), con sede en Miami (EEUU), elevó este martes, 13 de enero, un llamado urgente para exigir prueba de vida inmediata, verificable e independiente de todos los presos políticos en Venezuela, así como su liberación plena y sin condiciones.

De acuerdo con lo reseñado por El Nuevo Herald, la organización alertó que, mientras las autoridades de Venezuela anunció excarcelaciones de «un número importante» de los presos políticos, persiste una profunda opacidad sobre la situación física y jurídica de cientos de detenidos.

Foro Penal, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, estima que en el país hay más de 800 presos políticos.

De ellos, solo 56 liberaciones han podido ser verificadas hasta la mañana de este martes por Foro Penal. Sin embargo, otras ONG venezolanas reportan al menos 77, pese a que el chavismo asegura haber excarcelado a 116 personas sin publicar la lista oficial de nombres.

Esta falta de transparencia mantiene a familiares y detenidos en un estado de incertidumbre y angustia, según denunció la organización.

AMAVEX advirtió que cualquier retraso adicional en la presentación de pruebas de vida o en la liberación de los detenidos será interpretado como un intento de ocultar violaciones graves. También de manipular evidencias o encubrir posibles muertes bajo custodia del Estado.

La organización insistió en que centros como El Helicoide y otras cárceles del país deben ser sometidos a supervisión internacional inmediata para garantizar la integridad de los reclusos.

Entre sus exigencias, AMAVEX solicitó el ingreso urgente del Comité Internacional de Mecanismos de Investigación de las Naciones Unidas a todos los centros de detención, así como el «cierre definitivo y verificable de centros de tortura y casas clandestinas utilizadas por cuerpos de seguridad».

También reclamó el «restablecimiento pleno de la libertad de expresión, la reapertura de medios cerrados arbitrariamente y el cese de la persecución contra periodistas», activistas y defensores de derechos humanos.

#13Ene Nuestra respuesta a las afirmaciones del presidente de la Asamblea Nacional del día de hoy. Le tomamos la palabra. Esperamos que se haga pública la lista de los excarcelados desde el 8 de enero, por respeto a los presos y a sus familias. Nosotros seguiremos trabajando. https://t.co/xEZDSoksdH — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 13, 2026

LAS EXIGENCIAS AMAVEX