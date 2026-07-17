Trump es acusado de «debilitar la libertad de prensa» tras dura medida contra periodistas extranjeros

El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una reducción drástica en la vigencia de las visas para periodistas extranjeros, que pasarán a durar apenas 240 días.

En respuesta el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó la medida este mismo jueves, 16 de julio, por considerar que representa un grave retroceso institucional para la libertad de prensa en Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, el CPJ denunció que la nueva medida promovida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rompe de forma drástica con el consenso histórico que regía las acreditaciones de prensa internacional.

«Esta nueva medida abandona una política de décadas que permitía a los periodistas extranjeros informar desde Estados Unidos sin temor a que su estatus migratorio pudiera ser utilizado en su contra», aseveró la organización en su pronunciamiento.

La decisión, anunciada por el DHS, elimina efectivamente el esquema de «duración de estatus» que permitía a los corresponsales internacionales residir y trabajar en el país mientras cumplieran los requisitos de elegibilidad.

En su lugar, impone plazos fijos y cortos, junto con la obligación de tramitar prórrogas constantes para evitar la deportación.

José Zamora, director regional del CPJ para las Américas, calificó la medida como parte de una campaña sistemática de hostilidad hacia el ejercicio periodístico, cuyo objetivo es «debilitar la libertad de prensa».

«Esta es la última escalada que el CPJ ha documentado, siguiendo una pauta de violaciones de la libertad de prensa profundamente preocupantes por parte de esta administración. Es el comportamiento de una democracia en retroceso, no el de la vanguardia internacional de la libertad de expresión», sostuvo.

#USA – The Committee to Protect Journalists strongly condemns the @realDonaldTrump administration’s decision to impose new visa restrictions on international correspondents, abandoning a decades-old policy enabling foreign journalists to report from the United States without fear… — CPJ Américas (@CPJAmericas) July 16, 2026

PERIODISTA CHINOS

La normativa golpea con particular dureza a los periodistas chinos, para quienes las restricciones son más cortas y severas, y de las cuales quedan excluidos los procedentes de Hong Kong y Macao.

Especialistas advirtieron que esto podría tensar todavía más las relaciones entre Washington y Beijing, pese a que ambos gobiernos insistieron en su intención de estabilizar los vínculos bilaterales.

En tanto, el DHS defiende que el cambio busca examinar con mayor rigor a los titulares de visa, aunque los periodistas extranjeros no son considerados inmigrantes bajo la ley estadounidense.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR LA NORMA?

La versión preliminar de la norma tiene previsto publicarse formalmente en el Registro Federal este viernes, para entrar en vigor en un plazo de 60 días. La misma está sujeta a la revisión de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos.

Lo cierto, es que introduce límites temporales estrictos para tres categorías migratorias clave: