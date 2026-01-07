EEUU

Tensión en EEUU: Operativo de ICE terminó con la muerte de una mujer, ahora la acusan de “terrorismo doméstico”

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
6 Min de Lectura
6 Min de Lectura
Miembros del FBI investigan el vehículo en el que una mujer fue asesinada a tiros por un agente de ICE / EFE

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, acusó este miércoles, 7 de enero, a la mujer abatida en Minnesota por disparos de agentes migratorios, de cometer «un acto de terrorismo doméstico».  

Noem afirmó que las autoridades actuaron en «defensa propia» y el episodio demuestra que, según ella, estos operativos están expuestos a ataques «a diario». 

LEA TAMBIÉN: ALARMA EN EEUU: ADOLESCENTE PLANEÓ TIROTEO MASIVO EN UNA ESCUELA DE INDIANA, Y ASÍ LA DESCUBRIERON

«Seguimos recabando más información, pero esto demuestra las agresiones a las que se enfrentan nuestros agentes de ICE y las fuerzas del orden todos los días», señaló Noem, durante una rueda de prensa en Brownsville (Texas) citada por la agencia de noticias EFE.  

Lo que se sabe, es que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparó contra la mujer en Minneapolis este miércoles, en medio de un operativo que la agencia llevaba a cabo en la ciudad.  

Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la plataforma X. 

Las autoridades aseguraron, en el comunicado, que un grupo de manifestantes intentó bloquear el operativo y uno de ellos «utilizó el vehículo» de la mujer para intentar chocar contra uno de los agentes. 

En vídeos compartidos en redes sociales, sin embargo, se ve como la mujer que conducía una camioneta fue rodeada por agentes de ICE quienes le pedían bajarse del vehículo.  

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y minutos después, el carro chocó contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante. 

¿QUÉ DICE EL ALCALDE DE MINNEAPOLIS?  

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó duramente la versión de Noem y cuestionó también el despliegue federal de más de 2.000 agentes como parte del operativo migratorio en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul. 

“No están aquí para generar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es provocar caos y desconfianza”, dijo Frey.  

Por tanto, pidió a los agentes federales que abandonen la ciudad. “Están separando familias. Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente, matando personas”, sostuvo. 

“Ya están intentando presentar esto como un acto de defensa propia. Habiendo visto yo mismo el video, quiero decirle algo directamente a todo el mundo: eso es una estupidez”, añadió el alcalde. 

Horas después, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró un estado de emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte de la mujer.

CAOS EN LA CIUDAD  

Tras el tiroteo, una multitud de manifestantes se agolpó en la zona para expresar su indignación contra los agentes locales y federales desplegados allí.  

Entre ellos se encontraba Gregory Bovino. Se trata de un alto mando de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y figura emblemática de las recientes redadas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y otras urbes del país. 

En una escena que recordó los operativos ocurridos en ciudades como Los Ángeles y Chicago, los manifestantes enfrentaron a los agentes mientras hacían sonar silbatos, ya habituales en este tipo de protestas. También les arrojaron bolas de nieve. 

“¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, gritaban con fuerza desde detrás del cordón policial, marcando el pulso de la movilización. 

 

Las autoridades aseguraron en el comunicado que un grupo de manifestantes intentó bloquear el operativo de los agentes del ICE / EFE

QUINTA MUERTE EN OPERATIVOS  

La muerte de esta mujer en Minnesota se convertiría en la quinta registrada durante operativos migratorios en la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con cifras recopiladas por The Trace. Se trata de un portal especializado en el seguimiento de la violencia armada en el país norteamericano.  

Según ese medio, hasta el 7 de enero se han documentado 28 incidentes, entre ellos 14 tiroteos, vinculados a acciones migratorias en distintas partes del país. 

Los casos incluyen disparos contra tres personas que observaban o grababan redadas del ICE, así como ataques contra cinco individuos que intentaban huir de controles de tráfico o evadir intervenciones de las autoridades.  

También se destaca una redada realizada el 30 de septiembre. Específicamente, en un edificio de apartamentos en Chicago, donde inquilinos adormecidos y sus hijos fueron retenidos a punta de pistola. En ese operativo, al menos cuatro personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas. 

