Alarma en EEUU: Adolescente planeó tiroteo masivo en una escuela de Indiana, y así la descubrieron

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Trinidad Shockley. / Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Morgan

Una adolescente en Indiana (EEUU), de 19 años, terminó condenada a 20 años de prisión por planear un tiroteo masivo en su escuela secundaria. 

De acuerdo con la información detallada por People y otros medios, la protagonista de esta historia es Trinity Shockley, quien ideó un ataque armado contra la Mooresville High School.  

Según los registros judiciales, la joven tenía acceso a un rifle AR-15 y chaleco antibalas, elementos que evidenció la seriedad de sus planes.  

La sentencia dictada establece que deberá cumplir 12 años en prisión, mientras que los ocho restantes fueron suspendidos, además de enfrentar cinco años de libertad condicional. 

¿CÓMO LA DESCUBRIERON?  

El caso salió a la luz en febrero, cuando una amiga de Shockley decidió denunciar sus intenciones a través de la línea de información anónima de Sandy Hook del FBI.  

Esa llamada fue crucial para evitar lo que pudo convertirse en una tragedia escolar. Las autoridades confirmaron que la adolescente había mostrado interés en ataques previos, como la masacre de Parkland, en Florida, lo que aumentó la preocupación sobre sus motivaciones.  

Durante el juicio, la defensa señaló que Shockley enfrentaba problemas de salud mental y ya estaba recibiendo tratamiento médico.  

Mooresville High School / Archivo.

Asimismo, su abogado, Joseph Gaunt, afirmó que su cliente nunca tuvo la intención de realizar el tiroteo. «Sabía que no podía hacerlo, pero siguió hablando de ello», declaró, según WFYI-FM. «Eso es lo que dificulta este caso», agregó 

Sin embargo, la fiscalía subrayó la gravedad de sus acciones y la amenaza real que representaba para la comunidad escolar.  

La fiscal adjunta principal del condado de Morgan, Cassie Mellady, declaró que consideraba que la sentencia había sido un «resultado justo», según informó WTHR.  

«En este caso, hubo mucha planificación, así que intenté que el acuerdo de culpabilidad se ajustara a eso», agregó, Mellady. 

¿QUÉ DIJO LA JOVEN?  

«Siento mucho haberlos puesto en esa situación de miedo», expresó la joven, según informó WFYI-FM. Y agregó: «He mejorado mucho desde que estoy rodeada de gente que se preocupa por mí», refiriéndose a su salud mental. 

La declaración jurada se señaló que, Shockley aseguró también ante la policía, que sus amenazas no eran más que una broma. Igualmente, dijo que había sufrido acoso escolar.  

También expresó su intención de acceder a tratamiento de salud mental, aunque —según su propio testimonio— esa solicitud le fue rechazada. 

