Se desatan protestas en Minneapolis tras la muerte de un hombre a manos de agentes del ICE

Valentín Romero
Valentín Romero
4 Min de Lectura
Foto: Cortesía La Sexta

Cientos de personas tomaron este sábado las calles de Minneapolis, Minnesota, en protesta por la muerte de un hombre a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La muerte del hombre quedó registrada en varios videos que circulan en las redes sociales, donde se ve a un grupo de agentes enmascarados forcejeando con el ahora occiso, quien aparentemente se resistía al arresto y portaba un arma de fuego. Posteriormente se ve como uno de los funcionarios del ICE se acerca y le dispara, mientras continúa en el suelo.

Es importante recordar que este sería el segundo incidente de este tipo en Minneapolis, relacionado con las redadas contra migrantes, en menos de tres semanas.

LA POLICÍA DIO DATOS DE LA VÍCTIMA

El jefe de policía de la ciudad, Brian O’Hara, ofreció detalles de la víctima, quien era ciudadano estadounidense, con permiso de porte de armas, y que aparentemente no había tenido ningún incidente previo con las fuerzas de seguridad.

«Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas», explicó el jefe policial en una rueda de prensa que se produjo poco después de que el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de inmigración, asegurara que la víctima iba armada.

LEA TAMBIÉN: LOS VIDEOS DEL CICLÓN HARRY QUE MANTIENEN EN MÁXIMA ALERTA A ITALIA, OCASIONÓ OLAS DE HASTA 10 METROS

«No sabemos qué ocurrió antes de la grabación que está disponible en internet en este momento. Hemos solicitado inmediatamente a la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota que interviniera para llevar a cabo una investigación», explicó O’Hara.

El jefe de policía aseguró que estos oficiales ya se encuentran en el lugar del suceso, y que cree que también han llegado ahí agentes del FBI.

«Creo que el vídeo habla por sí solo», agregó antes de pedirle a la población de Minneapolis que abandone la zona donde se produjo el tiroteo.

La razón por la que México estaría evaluando suspender envíos de petróleo a Cuba
Reconocen valiente labor de migrante venezolano durante la tragedia de trenes descarrilados en España
Trump dice que no asistirá al Super Bowl y que está "en contra" de Bad Bunny y Green Day
