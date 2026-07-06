Por aire, mar y tierra: así son las operaciones coordinadas por el Comando Sur en Venezuela tras terremotos

Marines de Estados Unidos trabajan con controladores de tráfico aéreo venezolanos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, para apoyar la gestión de operaciones de la torre de control y agilizar el traslado de la ayuda humanitaria tras terremotos del 24 de junio, según informó el Comando Sur.

Por medio de sus redes sociales, el Comando Sur precisó que el personal militar estadounidense colabora tanto en la torre de control como en tierra para despejar cuellos de botella logísticos.

Esta asistencia, según la institución militar estadounidense, permitió que suministros vitales, equipo pesado y personal de ayuda lleguen con mayor fluidez a las zonas más afectadas por los terremotos durante los últimos días.

La cooperación se enmarca en las operaciones de socorro lideradas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la dirección del Comando Sur, como parte de la respuesta del gobierno estadounidense a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela.

U.S. Marines with Littoral Combat Force-24 and U.S. Airmen with the Contingency Response Element work with Venezuelan air traffic controllers at Simón Bolivar International Airport, Venezuela, July 1, 2026. Their assistance in managing tower and ground operations has helped… pic.twitter.com/qkqX1mDuqg — U.S. Southern Command (@Southcom) July 5, 2026

POR AIRE Y TIERRA, PERO TAMBIÉN POR MAR

Asimismo, se indicó que el apoyo logístico también se extendió al ámbito marítimo. Incluso, el domingo, 5 de julio, ciudadanos venezolanos, integrantes de la Fuerza de Combate Litoral 24 y marineros asignados al buque USS Fort Lauderdale descargaron suministros desde una embarcación de desembarco en La Guaira.

Se trató de una operación conjunta, que refuerza el traslado de ayuda humanitaria hacia las zonas costeras más afectadas.

A la par de las labores en tierra, mar y en el aeropuerto, el Departamento de Guerra de Estados Unidos mantiene un apoyo aéreo constante mediante aeronaves de despegue vertical y de ala rotatoria, que realizan vuelos de transporte y abastecimiento para hacer llegar asistencia considerada vital para los damnificados.

.@Southcom: Apoyo aéreo constante en Venezuela: El @DeptofWar continúa brindando apoyo vital a los esfuerzos de ayuda tras los terremotos. Aeronaves de despegue vertical y de ala rotatoria realizan vuelos de transporte y abastecimiento para llevar asistencia que salva vidas. pic.twitter.com/nxj3x6nnmK — USA en Español (@USAenEspanol) July 6, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó este 6 de julio un nuevo balance sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó a 3.535, mientras que los heridos ascendieron a 16.740, sin que hasta ahora se haya detallado la gravedad de las lesiones ni los centros donde permanecen internados.

Según los datos difundidos por Rodríguez, un total de 6.462 personas fueron rescatadas hasta el momento y 25.016 pacientes reciben atención médica.

El funcionario también reportó que 86.764 familias han sido atendidas como parte de la asistencia a los afectados por el desastre. Precisó, además, que 17.854 personas perdieron sus viviendas y que, para atender a los desplazados, se instalaron 82 campamentos transitorios en distintas zonas del país.