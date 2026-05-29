Peter Simel, el hombre que se hizo viral por su impactante parecido a Epstein ahora desató otra polémica

Peter Simel, el hombre estadounidense que se hizo viral por su impactante parecido con el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, ahora desató polémica por querer ser alcalde en Florida.

De acuerdo con lo anunciado en sus propias redes sociales, el hombre afirmó que se postulará para ser alcalde de Palm Beach, la ciudad de Florida donde está el club Mar-a-Lago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Simel, un tenista profesional retirado de 71 años de edad, anunció sus intenciones políticas para 2028 en su cuenta de Instagram, que ya tiene más de 266.000 seguidores tras crearla el 19 de marzo para desmentir que él fuese Epstein, como había asegurado un usuario en un video viral.

«Después de mucho pensarlo, estoy anunciando que competiré para ser alcalde de Palm Beach en la próxima elección de 2028. Mi campaña se construirá alrededor de temas que verdaderamente importan a la gente de Palm Beach. Me emociona usar mi plataforma para hacer lo correcto para la comunidad», escribió en una publicación.

POPULARIDAD «GRACIAS» A EPSTEIN

Lo que se especula, es que el hombre busca precisamente aprovechar la popularidad que adquirió tras viralizarse por medio del video a comienzos de año.

En aquella oportunidad, un usuario lo grabó mientras conducía un convertible en la carretera interestatal 95 de Florida y afirmó que se trataba del fallecido Epstein. Algo, que él mismo Simel, desmintió.

Hello this Palm Beach Pete just wanted to thank everybody for the support and good vibes… I’m not Jeffrey Epstein pic.twitter.com/0sRXvSSAW1 — Palm Beach Pete (@not_jeffepstein) March 20, 2026

EL CASO JEFFREY EPSTEIN

En 2019, Jeffrey Epstein falleció en una cárcel de Nueva York mientras aguardaba el juicio por acusaciones federales de tráfico sexual infantil.

Aunque su fallecimiento fue catalogado oficialmente como un suicidio, su entorno quedó marcado por múltiples teorías conspirativas que nunca terminaron de disiparse.

Ese historial de sospechas contribuyó a que el nuevo malentendido se propagara con rapidez en el sur de Florida, alimentando la confusión alrededor del video viral.