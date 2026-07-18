Periodista venezolana asumirá uno de los cargos más importantes en la estrategia de comunicación del senador Rick Scott

El senador estadounidense republicano por Florida, Rick Scott, anunció este viernes, 17 de julio, una reestructuración de su equipo de comunicaciones, en la cual figuró el ascenso de la periodista venezolana Rosa Virginia Pérez.

Rosa Virginia Pérez fue promovida como directora estatal de medios (State Media Director), en un movimiento de Scott que incluye nuevas incorporaciones y ascensos internos, con el objetivo de fortalecer la difusión de su agenda legislativa y comunicación con los ciudadanos del estado.

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«Estoy especialmente orgulloso de anunciar el merecido ascenso de Rosa Virginia Pérez a State Media Director. Ha sido una integrante indispensable de nuestro equipo desde mi primer mandato en el Senado y ha desempeñado un papel fundamental comunicando nuestro trabajo a los floridanos, especialmente dentro de la comunidad hispana», expresó Scott al anunciar el nombramiento.

El nuevo cargo corona una trayectoria que comenzó en Venezuela, donde Pérez se formó en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y trabajó en medios como E! Entertainment Television Latinoamérica y Globovisión, cadena en la que ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Talento Periodístico en 2012, con el cortometraje La Venezuela que sueñas.

Ya radicada en Estados Unidos, se integró en 2018 al equipo de campaña de Scott como Deputy Hispanic Communications Director, y tras la victoria electoral escaló posiciones dentro de la oficina del senador, pasando por los cargos de Hispanic Press Secretary e Hispanic Communications Director.

Asimismo, desempeñó un papel activo dentro de la comunidad venezolana en el exilio, especialmente mediante Independent Venezuelan American Citizens (IVAC), promoviendo acciones en favor de la democracia, los derechos humanos y valores conservadores en América Latina.

Su trayectoria profesional también ha estado relacionada con algunas de las principales iniciativas promovidas por el senador Rick Scott en materia de política exterior hacia América Latina, particularmente aquellas enfocadas en aumentar la presión internacional contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En los últimos años, formó parte de la estrategia comunicacional de proyectos legislativos como la Ley Bolívar, el STOP Maduro Act y otras propuestas dirigidas a reforzar las sanciones contra regímenes considerados autoritarios, así como a brindar respaldo a los sectores democráticos de la región.

NUEVAS FUNCIONES

Desde su nueva posición, Pérez tendrá a su cargo la difusión del trabajo legislativo de Scott tanto en Florida como en Washington, incluyendo temas como la Ley SAVE America, la creación de empleos, agenda conservadora del senador y su postura frente a América Latina.

Entre sus tareas también figuran la relación con medios en inglés y español, además de la coordinación de la estrategia estatal de comunicaciones.

La nueva estructura de comunicaciones estará integrada además por Nate Madden, director de Comunicaciones; Hannah Starcher, subdirectora de Comunicaciones de Operaciones Digitales; Jack Chambers, subdirector de Comunicaciones de Operaciones de Medios; Hannah Benfield, directora Digital; Gracie Englund, secretaria de Prensa; Kristen Carr, subsecretaria de Prensa; Luke Johnson, coordinador estatal de Comunicaciones, y Shaina Weinberg, asistente de Respuesta Rápida.